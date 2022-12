Kolumne über den Tod – Existieren Engel womöglich doch? Unser Autor macht sich aus aktuellem Anlass Gedanken zum Leben und zum Sterben. Ane Hebeisen

Liebe, Mut und Broccoli-Suppe: Pflegerinnen und Pfleger haben mehr als nur Applaus verdient. Foto: Adrian Moser

Letzte Woche ist mein Papa gestorben. Und ich werde schon gar nicht erst versuchen, in Worte zu fassen, wie endlos traurig ich darüber bin. Und nein, das ist beileibe nicht der Stoff, aus dem sich launige Kolumnen schnitzen lassen. Aber vielleicht könnte es Anlass sein, zu einer kleinen Betrachtung des Daseins auszuholen. In einer Zeit, in der ein bisschen östlich von uns die Toten gerade zu Nummern verkommen, in der das Sterben wieder einmal als eine Art Kollateralschaden irrsinniger Politik akzeptiert wird – und wir dabei sind, uns daran zu gewöhnen. Hier ein russisches Bataillon vernichtet: okay. Da ein Massengrab mit ukrainischen Kriegsopfern entdeckt: Das musste befürchtet werden. Türkische Luftangriffe in Syrien? Ah ja, da war doch was.