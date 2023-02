Urteil wegen Mobbing – Existenz zerstört: Nestlé muss Ex-Kaderfrau zwei Millionen Franken zahlen Ein Gericht hat Yasmine Motarjemi neun Lohnjahre bis zu ihrer rechtmässigen Pensionierung zugesprochen. Juristen sprechen von einem «aussergewöhnlichen Entscheid». Philippe Reichen aus Lausanne

Zwölf Jahre lang prozessierte Yasmine Motarjemi gegen den Nestlé-Konzern, ihren ehemaligen Arbeitgeber. Archivfoto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Zwei Millionen Franken für Lohnausfall und Schadenersatz, einen symbolischen Franken Genugtuung und rund 100’000 Franken für Gerichts- und Anwaltskosten: Dieses Geld muss der Nahrungsmittelkonzern Nestlé seiner ehemaligen Kaderfrau Yasmine Motarjemi überweisen, nachdem das Waadtländer Kantonsgericht die Mobbingvorwürfe der heute 67-jährigen Frau geschützt hat.

Geklagt hatte Yasmine Motarjemi, weil sie als Chefin für die weltweite Nahrungsmittelsicherheit von Nestlé-Mitarbeitenden während Jahren diskreditiert und herabgewürdigt worden war. Die psychische Zerstörung war derart krass, dass sie mit 55 Jahren eine Berufsinvaliditätsrente beantragen musste. Ihre Karriere war für die verbleibenden Berufsjahre bis zu ihrer Pensionierung vollständig zerstört. Der Mobbingprozess dauerte zwölf Jahre.

«Das Gericht hat mit seinem Entscheid anerkannt, dass die Existenz meiner Mandantin zerstört wurde», sagt die Lausanner Anwältin Mathilde Bessonnet. Foto: PD

Mathilde Bessonnet, die Anwältin der Klägerin, hat dieser Zeitung erstmals Einblick ins neuste von insgesamt fünf Gerichtsurteilen gewährt. Die Anwältin bezeichnet den Entscheid als «Meilenstein in der Schweizer Rechtsprechung.» Sie sagt: «Nestlé muss meiner Mandantin die gesamte verlorene Lohnsumme rückwirkend ausbezahlen: vom Moment der Kündigung bis zur Pensionierung.» Das Urteil sei darum wichtig, weil die Waadtländer Justiz damit anerkannte, dass eine Mitarbeiterin in ihrer gesamten Existenz zerstört wurde und dass ihr Arbeitgeber die volle Verantwortung dafür trug. Das sei die Voraussetzung gewesen, dass das Gericht ihrer Mandantin sämtliche Lohnzahlungen zusprach.

«Es ging mir nie ums Geld»

Das erstinstanzliche Gericht war noch wesentlich zurückhaltender gewesen. Es hatte Nestlé zu einer Zahlung von 850’000 Franken verurteilt. «Dass das Kantonsgericht meiner Mandantin schliesslich mehr als die doppelte Summe zugestand, zeigt, dass das Gericht ihr vollumfänglich recht gab», sagt Anwältin Bessonnet.

Über ihre Geldforderung wollte die ehemalige Nestlé-Kaderfrau Yasmine Motarjemi in den letzten Jahren nie reden. Sie betonte stets: «Bei meiner Klage gegen Nestlé ging es mir nie ums Geld. Es ging mir darum, dass ein Gericht die Ungerechtigkeit anerkennt, die man mir antat.»

«Meine Mandantin wurde gemobbt, aber es bestand die Möglichkeit, dass die Richter ihr nicht glaubten.» Mathilde Bessonnet, Anwältin

Das sieht Anwältin Bessonnet genauso. Sie sagt: «Es war klar, dass meine Mandantin gemobbt wurde, aber es bestand die Möglichkeit, dass die Richter ihr nicht glaubten und sie den Prozess vollständig verliert.» Das sei zum Glück nicht geschehen. Sowieso müsse ihre Mandantin die Anwaltskosten für die zwölf zurückliegenden Prozessjahre praktisch selbst tragen. Die 100’000 Franken Parteientschädigung, die Nestlé ihr nach dem Urteil bezahlen muss, decken nur einen kleinen Teil der Anwaltskosten.

«Wer Mobbing geltend macht, muss dies beweisen können. Selbstverständlich ist das nicht ganz einfach», sagt Thomas Geiser, emeritierter Professor für Arbeitsrecht an der Uni St. Gallen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Aussergewöhnlichkeit des Falls anerkennen auch der Berner Anwalt Michael Steiner und Thomas Geiser, emeritierter Professor für Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen. Beide betonen: «Wer Mobbing geltend macht, muss dies beweisen können.» Thomas Geiser sagt: «Selbstverständlich ist das nicht ganz einfach. Es genügt nicht, Mobbing nur zu behaupten, zudem ist nicht alles, was eine Person als Mobbing empfindet, auch tatsächlich Mobbing.» Es gebe «keinerlei Beweiserleichterung», so Geiser.

«Das ist eine perfide Dynamik: Je länger man aussharrt, desto schlimmer wird es, dafür hat man eher mehr Beweise, und der Schaden ist grösser.» Michael Steiner, Berner Anwalt

Er kenne die Verfahrensakten nicht, sagt Michael Steiner. Ihm falle beim vorliegenden Fall aber auf, dass «die Person sehr lange ausgeharrt hat und allenfalls beharrlich Beweise sammelte. Das «Perverse» ist ja dann, dass die Frau eigentlich deshalb so krank wurde und so hoch entschädigt wurde, weil sie so lange ausgeharrt hat.» Das sei natürlich eine perfide Dynamik: Je länger man ausharre, desto schlimmer werde es, dafür habe man eher mehr Beweise und der Schaden sei grösser, so Steiner.

Sie wäre gegangen, aber …

Das Ausharren hatte im Fall von Yasmine Motarjemi noch einen anderen Grund. Tatsächlich hatte Nestlé ihr einen internen Stellenwechsel angeboten. Vor Gericht betonte sie aber stets, man habe versucht, sie «in einem Schrank verschwinden zu lassen». Einem Stellenwechsel hätte sie durchaus zugestimmt, unter der Voraussetzung, dass Nestlé sein System der Nahrungsmittelsicherheit grundlegend überprüft. Diesen Willen habe sie aber nicht gesehen und darum sei für sie klar gewesen, dass sie ihren Posten nicht freiwillig zur Verfügung stellt.

Für diese Haltung zeigte das Kantonsgericht vollstes Verständnis. Es schreibt in seinem Urteil: Die Vorschläge für einen Stellenwechsel «brachte die Arbeitnehmerin vielmehr in eine Arbeitssituation, in der sie versetzt oder sogar zurückgestuft wurde, ohne dass die Grundlagen für diese Versetzungen geschaffen oder zugunsten der Arbeitnehmerin gerechtfertigt wurden.» Es seien «keine weiteren, konstruktiven oder reparierenden Massnahmen ergriffen» worden, so das Gericht. Und weiter: «Aus den Zeugenaussagen geht hervor, dass die Angestellten und das Management Komplizen dieses Systems waren oder unter dem Einfluss der Hierarchie standen und nie versucht haben, diese dysfunktionale Situation aufzudecken.»

«Es ist nicht selten, dass ein Mobbing dazu führt, dass eine Person bleibend ganz oder teilweise arbeitsunfähig wird.» Thomas Geiser, Arbeitsrechtler

Für Rechtsprofessor Thomas Geiser ist darum klar: «In all diesen Fällen muss die Arbeitgeberin für den materiellen Schaden aufkommen, den die Arbeitnehmerin erlitten hat. Wenn dies zu einer Invalidität führt, kann das in der Tat bedeuten, dass die Arbeitgeberin für den Lohnausfall bis zur Pensionierung (plus den Rentenschaden) aufkommen muss.» Da handle es sich nicht nur bei höheren Kadern schnell um Millionenbeträge, so Thomas Geiser. Insofern erstaune ihn der Betrag nicht. Allerdings sei es «sicher selten, dass ein Mobbing dazu führt, dass eine Person bleibend ganz oder teilweise arbeitsunfähig wird».

Das Mobbingurteil gegen Nestlé ist auch für den Berner Anwalt Michael Steiner «aussergewöhnlich». Foto: Christoph Schütz

Was hat Nestlé aus dem Urteil für seine eigene Governance gelernt? Wie viel Geld hat der Konzern für den Rechtsfall mit insgesamt fünf Gerichtsurteilen ausgegeben? Hat der Konzern allenfalls versucht, sich mit der Klägerin aussergerichtlich finanziell zu einigen?

Zu diesen Fragen wollte Nestlé keine Stellung beziehen. Ein Sprecher verwies auf ein früheres Communiqué. Darin heisst es: Man habe beschlossen, den Fall nicht vor das Bundesgericht zu bringen, «um einen endgültigen Schlussstrich unter diese Angelegenheit zu ziehen, die sich bedauerlicherweise fast zwölf Jahre hingezogen hat». Diese Entscheidung sei nicht von heute auf morgen getroffen worden. Nestlé habe «mehrmals versucht, eine Lösung in diesem Rechtsstreit zu finden». Ganz allgemein gelte bei Nestlé «null Toleranz bezüglich Belästigungen am Arbeitsplatz». Beschwerden über Belästigungen nehme man «sehr ernst» und überprüfe sie systematisch.



Philippe Reichen ist seit 2012 Westschweizkorrespondent mit Sitz in Lausanne. Er hat an den Universitäten in Zürich und Freiburg im Breisgau Geschichte, Philosophie und Allgemeines Staatsrecht studiert. Mehr Infos @PhilippeReichen

