Urteil zum Fall FC Biel – Ex-Verwaltungsräte und Revisoren wegen Misswirtschaft verurteilt Misswirtschaft und unterlassene Buchführung: Das Berner Wirtschaftsstrafgericht hat die Ex-Revisoren und Verwaltungsratsmitglieder des FC Biel schuldig gesprochen. Tobias Graden (BT)

Hatte er da schon das Ende im Blick? Der damalige Präsident Carlo Häfeli im März 2016. Das Verfahren gegen ihn ist rechtskräftig eingestellt. Peter Samuel Jaggi/a

Haben Ex-Verwaltungsräte und Revisoren den Konkursrichter zu spät über die Überschuldung der damaligen FC Biel/Bienne Football AG informiert? Und haben es die Verwaltungsräte unterlassen, eine ordnungsgemässe Buchführung sicherzustellen? Ja, das haben sie. Zu diesem Schluss mindestens kommt nach der Staatsanwaltschaft auch das Wirtschaftsstrafgericht Bern in seinem am Dienstag eröffneten Urteil. Es kam in den allermeisten Punkten zu denselben Schlüssen wie die Staatsanwaltschaft und erhöhte überdies deutlich die in den angefochtenen Strafbefehlen verhängten bedingten Geldstrafen.