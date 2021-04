Führungswechel im Jugendamt – Ex-SP-Gemeinderätin von Interlaken wird Jugendamtschefin Die neue Jugendamtsleiterin war Gemeinderätin in Interlaken. Sie folgt auf Andrea Weik Lang. pd/db

Sabina Stör arbeitet gegenwärtig in der Schulsozialarbeit im Raum Interlaken. zvg (Kanton Bern)

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat Sabina Stör auf Anfang August zur neuen Vorsteherin des Kantonalen Jugendamts gewählt. Sie folgt auf Andrea Weik Lang, die Ende September 2021 in Pension geht. Dies teilt der Kanton am Donnerstag mit. Das Jugendamt ist Teil der Direktion für Inneres und Justiz, die von Evi Allemann (SP) geführt wird.

Sabina Stör ist seit Ende 2011 Stellenleiterin der Schulsozialarbeit Bödeli (Bönigen, Interlaken, Matten, Ringgenberg, Unterseen). Während zehn Jahren war Sabina Stör Mitglied des Gemeinderats von Interlaken. Die Exekutivfunktion übte sie als SP-Politikerin aus. Sie stand zunächst dem Ressort Industrielle Betriebe und später dem Ressort Hochbau und Planung vor.

Die neue Jugendamtsleiterin hat gemäss Mitteilung nach der Maturität Typus E am Gymnasium Interlaken ein Diplom als Soziokulturelle Animatorin FH erworben und einen MAS Sozialarbeit und Recht mit Vertiefung Kindes- und Erwachsenenschutz an der Hochschule Luzern absolviert. Die 41-jährige Sabina Stör ist Mutter eines erwachsenen Sohnes und wohnt in Bern. (pd/db)

