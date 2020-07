Polizei in Polen auf der Jagd – Ex-Soldat flüchtet mit Puma in den Wald Zwei Tage lang suchte die Polizei in einem Waldgebiet nach dem ausgewachsenen Raubtier und seinem Besitzer. Nun hat sich der Mann gestellt.

Der Mann soll das Tier illegal bei sich zu Hause gehalten haben. Bild: TVN24

Ein mit seinem ausgewachsenen Puma in den Wald geflüchteter Raubtier-Fan hat sich nach zwei Tagen der polnischen Polizei gestellt. Wie der Fernsehsender TVN24 am Sonntag berichtete, gab er den Puma davor noch selbst in einem Zoo ab, wie es ein Gericht angeordnet hatte. Seine Flucht erklärte der Mann nach Polizeiangaben als unüberlegte Reaktion auf eine für ihn «emotional schwierige Situation».

Seit Freitag hatten Polizisten, unterstützt von einem Helikopter und Drohnen, in einem schlesischen Waldgebiet nach dem Ex-Soldaten und seiner Raubkatze gesucht. Dort hatte er sich versteckt, nachdem Mitarbeiter eines Zoos aufgrund einer Gerichtsentscheidung versucht hatten, ihm das Tier wegzunehmen, das er illegal bei sich zu Hause in der Gemeinde Ogrodzieniec gehalten hatte.

Nach Zeugenaussagen soll der Mann der Zoodirektorin zugerufen haben, der Puma sei sein Kind, das er aufgezogen habe und niemals hergeben wolle. Auch soll er die Zoo-Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben. Da die Polizei nicht ausschloss, dass der Afghanistan-Veteran noch weitere «gefährliche Gegenstände» bei sich haben könnte, waren auch Mitglieder einer Anti-Terror-Einheit an der Suche beteiligt. Der Puma könnte ebenfalls gefährlich sein, hatte die Direktorin des Zoos im Fernsehen gewarnt: «Das ist kein Kuscheltier!»

Der Puma-Besitzer selbst wehrte sich gegen die Gerichtsanordnung, das illegal gehaltene Tier abgeben zu müssen, auch mit Videos auf Facebook. Darauf ist zu sehen, wie er den Puma streichelt und dieser ihm in einem Auto zärtlich den Kopf leckt. In einem anderen Video, mit dem Zoo-Mitarbeiter die gescheiterte Wegnahme des Tiers am Freitag dokumentierten, führt der Mann den Puma wie einen Hund an der Leine weg in sein Auto, um mit ihm in den Wald zu fliehen.

( SDA )