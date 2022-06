Prozess zum Delikt in Bern-Bethlehem – Ex-Mann tötete den Nebenbuhler und verbrannte ihn Ein geschiedener Ehemann tötete vor gut zwei Jahren den neuen Partner seiner Ex-Frau. Das Gericht muss nun beurteilen, ob es Mord war. Esther Diener-Morscher

Vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland: Der Mann, der den Freund seiner Ex-Frau tötete. Illustration: Angela Zwahlen

Das Verbrechen sorgte damals für Aufsehen: Am 6. Februar 2020 meldete eine Berner Immobilienverwaltung der Polizei, dass sie einen ihrer Mitarbeiter vermisse. Dieser sei von einem Mieter wegen eines Wasserschadens in dessen Wohnung in einem Hochhaus in Bern-Bethlehem bestellt worden.