Ex-Hockey-Profi Philippe Seydoux – Pinke Wolken statt Bodychecks 18 Jahre lang war Philippe Seydoux Verteidiger, unter anderem beim SCB und beim EHC Biel. Nach einer Gesundheitskrise malt der Berner nun rosa Bilder über die Liebe. Jessica King Franziska Rothenbühler (Bilder)

Pastellfarben, wohin das Auge reicht – Philippe Seydoux bereitet hier seine Bilder auf seine Ausstellung vor. Foto: Franziska Rothenbühler

Fast alles in diesem Raum ist eine Schattierung von Rosa oder Pink. Der Pulli von Philippe Seydoux, sein T-Shirt. Die Bilder an den Wänden. Die riesige Rolle Luftpolsterfolie, mit der er seine Bilder für die neue Ausstellung einpacken will. Die Farbsprenkel auf seinen weissen Turnschuhen. Sogar seine Socken.