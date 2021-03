Regula Tschanz – Ex-Grünen-Generalsekretärin arbeitet neu für die Stadt Bern Die ehemalige Generalsekretärin der Grünen Schweiz, die Bernerin Regula Tschanz, wird am 1. April Leiterin Wahlen, Abstimmungen und Ressourcen der Stadt Bern.

Regula Tschanz (rechts) 2019 im Gespräch mit dem heutigen Präsidenten der Grünen Schweiz, Balthasar Glättli. Foto: Keystone

Die Stadt Bern kehrt ab April in etwa zu einer Organisation zurück, wie sie bis 2006 vorhanden gewesen ist: mit einer Stadtschreiberin, einer Vizestadtschreiberin/Leiterin Wahlen und Abstimmungen und einem Rechtskonsulenten mit insgesamt 300 Stellenprozenten. Damit werden in der Stadtkanzlei die Stellenprozente um 40 Prozentpunkte erhöht. Berns Stadtschreiber Jürg Wichtermann bestätigte am Mittwoch eine entsprechende Meldung der «Berner Zeitung».

2006 sind die Funktionen Vizestadtschreiberin und Rechtskonsulent zusammengelegt worden. In der Folge waren die beiden verbleibenden Funktionen laut Wichtermann permanent überlastet. Deshalb sei bereits vor einigen Jahren zur Unterstützung der Leitung der Stadtkanzlei eine Person zu 60 Prozent angestellt worden.

Zwei Organisationsüberprüfungen haben laut dem Berner Stadtschreiber gezeigt, dass die «massive strukturelle Überlastung» weiterhin besteht. Nun verstärkt die ehemalige Generalsekretärin der Grünen Schweiz, die Bernerin Regula Tschanz, ab April das Team. Sie wird Leiterin Wahlen, Abstimmungen und Ressourcen, und sie wird in dieser Funktion dem Stadtschreiber respektive der Stadtschreiberin unterstellt sein..

Tschanz hatte das Generalsekretariat der Grünen Schweiz im Jahr 2016 übernommen. Zuvor war sie Geschäftsführerin der Grünen Kanton Bern. Sie sass auch im Berner Stadtrat.

Jürg Wichtermann gibt das Amt des Berner Stadtschreibers im Sommer ab, wie seit Längerem bekannt ist. Er wird ersetzt durch Claudia Mannhart. Auch auf der Position der Vizestadtschreiberin/Rechtskonsulentin kommt es demnächst zu einem Wechsel: Nora Lischetti ersetzt am 1. Mai Monika Binz.

SDA