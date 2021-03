Ein Jahr nach der Scheidung – Ex-Frau von Jeff Bezos hat wieder geheiratet MacKenzie Scott hat ein Jahr nach der Scheidung von Amazon-Gründer Jeff Bezos wieder geheiratet. Ihr neuer Mann ist der Chemielehrer ihrer Kinder.

Dan Jewett heisst der neue Mann an der Seite von MacKenzie Scott. Foto:

Die Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos, MacKenzie Scott, ist wieder verheiratet. «Durch glücklichen Zufall bin ich mit einem der grosszügigsten und liebenswürdigsten Menschen verheiratet, die ich kenne», schrieb ihr neuer Ehemann Dan Jewett auf der Webseite der Initiative «The Giving Pledge» in einem gemeinsamen Profil mit der 50-Jährigen.

Die Unterzeichner von «The Giving Pledge» verpflichten sich, zu ihren Lebzeiten oder in ihrem Testament mindestens die Hälfte ihres Vermögens gemeinnützigen Zwecken zukommen zu lassen.

Auch auf dem Amazon-Profil von Scott, die Autorin von zwei Büchern ist, heisst es neuerdings, dass sie «mit ihren vier Kindern und ihrem Ehemann Dan in Seattle» lebe. Mehrere US-Medien zitierten am Montag zudem aus einer Mitteilung von Jeff Bezos: «Dan ist so ein grossartiger Mann und ich freue mich und bin aufgeregt für beide.» Medienberichten zufolge arbeitet Jewett als Lehrer.

Scott und Bezos, der zu den reichsten Menschen der Welt gehört, hatten sich nach rund 25 Jahren Ehe 2019 getrennt. Das Paar hat vier Kinder. Durch die Scheidung wurde Scott zu einer der reichsten Frauen der Welt. Das Paar hatte sich einst bei der New Yorker Investmentfirma D. E. Shaw kennengelernt, er war Vizepräsident, sie Sekretärin, die sich von dem Gehalt eine Karriere als Autorin finanzieren wollte.

SDA