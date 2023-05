Widerstandskämpferin in «Transatlantic» – Ex-Bühnen-Bern-Schauspielerin schnappt sich Netflix-Hauptrolle Die Zürcherin Deleila Piasko hat eine steile Schauspielkarriere hingelegt. Dafür musste sie auch lernen, mit Ablehnung umzugehen. Alice Britschgi Michael Feller

«Dieser Beruf ist mit vielen Risiken verbunden. Ich weiss nie, wann das nächste Projekt kommt», sagt Deleila Piasko. Foto: Jeanne Degraa

Deleila Piasko sitzt mit ihrer Mutter und ihrer Grossmutter in einem Kölner Café, als sie den Anruf ihrer Agentin bekommt: Du hast die Rolle! «Ich bin im ganzen Café rumgerannt und habe mich mega gefreut», erinnert sie sich.

Das war im November 2021. Drei Tage zuvor hatte Piasko für die Netflix-Serie «Transatlantic» vorgesprochen.

Jetzt sitzt die Zürcherin in ihrer Berliner Wohnung und erzählt per Zoom von den Dreharbeiten in Marseille: «Wir kamen alle aus anderen Ecken der Welt, nach dem Abendessen sassen wir oft lange zusammen und haben über alles Mögliche diskutiert.»

Die Serie «Transatlantic» von Produzentin Anna Winger («Unorthodox») erzählt die Geschichte einer Gruppe junger Menschen in Marseille, die im Zweiten Weltkrieg Jüdinnen und Juden bei der Flucht vor den Nationalsozialisten hilft. Piasko spielt die Widerstandskämpferin Lisa Fittko, eine der Hauptrollen. Seit zwei Wochen ist die Serie in den Top 10 der weltweiten Netflix-Charts.

Deleila Piasko spielt in der Netflix-Serie «Transatlantic» eine Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg, hier an der Seite von Schauspielkollege Lucas Englander. Foto: Anika Molnar/Netflix

Schon vor «Transatlantic» erzielte Deleila Piasko grosse Erfolge als Schauspielerin. Als Jugendliche spielte sie etwa im Schweizer Kinofilm «Cannabis» und in der Werbe-Sitcom «Beck & Bondi» von Swisscom. Mit zwanzig Jahren gelang ihr beim ersten Versuch die Aufnahme an die Schauspielschule Ernst Busch in Berlin, die zu den besten im deutschsprachigen Raum zählt. Danach war sie auf diversen Theaterbühnen und in Filmen zu sehen, darunter bei Konzert Theater Bern (heute Bühnen Bern). Zuletzt war sie Ensemblemitglied am Burgtheater in Wien, einem der renommiertesten Theater Europas.

Sie spielte in Bern Anne Frank Infos einblenden Nach der Schauspielschule in Berlin hatte Deleila Piasko ihr erstes festes Engagement in der Spielzeit 2015/2016 bei Konzert Theater Bern. Unter anderem spielte sie die Hauptrolle in «Anne Frank». Unvergessen bleibt die traumwandlerische Produktion «Die Vernichtung» von Ersan Mondtag, in der sie ebenfalls mitwirkte. Die Zeit in Bern war allerdings kurz. Ende 2016 wurde die damalige Schauspielchefin Stephanie Gräve nach einem Konflikt mit Intendant Stephan Märki freigestellt. Sie hatte Piasko ans Berner Theater geholt. Auch die Schauspielerin verliess damals das Berner Theater – per Ende 2016. (mfe)

Verfolgung der Juden ist Teil ihrer Familiengeschichte

Wenn Piasko erzählt, gestikuliert sie wild mit den Händen. Oft kommt ihr noch etwas zu einem Thema in den Sinn, wenn das Gespräch längst bei einem anderen angelangt ist.

Ordnung mag die 32-Jährige nur bedingt. Auch deshalb verliess sie nach der Matura das aufgeräumte Zürich. «Mich hat das Chaos interessiert, das habe ich in Berlin gefunden», sagt sie.

«Die Menschen wissen halt nicht von all den Sachen, die nicht geklappt haben.» Deleila Piasko

Vielleicht liegt es auch an dieser Liebe zum Bewegten, dass sie letztes Jahr ihre Anstellung am Burgtheater kündigte und sich selbstständig machte. Das habe auch Mut erfordert, sagt Piasko. Aber sie habe noch mal etwas Neues ausprobieren wollen.

Mut ist nicht das Einzige, was die Schauspielerin mit ihrer Rolle in «Transatlantic» verbindet. Auch die jüdische Herkunft teilt sich Piasko mit Lisa Fittko. Ist sie deshalb prädestiniert für die Rolle? «Ja und nein», sagt sie. «Einerseits ist die Verfolgung der Jüdinnen und Juden Teil meiner Familiengeschichte. Andererseits ist es auch einfach die Aufgabe einer Schauspielerin, sich in andere Welten hineinzuversetzen.»

Selbstzweifel und Misserfolge

Piaskos Leben klingt aufregend. Doch das ist es nicht immer. Während sie einen Film drehe, sei sie ständig unter Leuten. Danach müsse sie auch wieder mit sehr viel Freizeit klarkommen. «Dieser Beruf ist mit vielen Risiken verbunden. Ich weiss nie, wann das nächste Projekt kommt, ich muss viel warten und mit viel Ablehnung umgehen.» Natürlich gebe es da auch Momente, in denen sie sich frage: Bin ich gut genug? Reicht das, was ich als Schauspielerin mitbringe?

Dass sich eine Schauspielerin, bei der es gerade so steil nach oben geht, solche Gedanken macht, mag Aussenstehende überraschen, nicht aber Piasko selbst: «Die Menschen wissen halt nicht von all den Sachen, die nicht geklappt haben.» Misserfolge seien omnipräsent in ihrem Leben – in jedem Schauspielerleben. «Gerade in diesem Beruf, wo ich kein Produkt auf den Tisch stelle, sondern selbst meine Arbeit verkörpere, ist das nicht immer leicht», sagt sie. Aber solange die Leidenschaft grösser ist als die Zweifel, macht Deleila Piasko weiter.

Alice Britschgi ist Volontärin beim «Tages-Anzeiger». Sie hat in Zürich, Helsinki und Berlin Germanistik, Evolutionäre Linguistik und Fotografietheorie studiert. Mehr Infos @alice_in_butter Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

Fehler gefunden?Jetzt melden.