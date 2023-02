Hochhaus in Ausserholligen – EWB kann 110-Meter-Tower weiter planen Beschwerden blockierten das 300-Millionen-Bauprojekt von EWB und BLS im Westen Berns um mehr als ein Jahr. Einer der Kläger war die Marti AG. Christoph Hämmann

Blick Richtung Westen mit den drei geplanten Hochhäusern und dem vierten Neubau davor in der Bildmitte. Rechts davon (auf der grünen Wiese) der Fachhochschulcampus, der ebenfalls in Ausserholligen gebaut werden soll. Visualisierung: PD

Die Neuigkeit war ein Paukenschlag: EWB und BLS planen in Ausserholligen für rund 300 Millionen Franken vier Neubauten, von denen der höchste mit 110 Metern alle anderen Gebäude in der Region Bern überragen wird. In diesem Tower werde EWB seinen neuen Hauptsitz beziehen, hiess es bei der Präsentation vor gut drei Jahren. Dann folgte auf den Paukenschlag eine grosse Stille – bis heute.