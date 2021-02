Trotz Atomausstieg – EWB gibt AKW Gösgen ein Darlehen Der Kredit in der Höhe von 3,75 Millionen Franken diene primär der Sicherheit, sagt Gemeinderat Reto Nause (Mitte). Die Grünen sind empört. Bernhard Ott

Das Atomkraftwerk Gösgen braucht frisches Geld. Und stiess bei Energie Wasser Bern (EWB) auf offene Ohren. Foto: Urs Jaudas

Die Stimmbevölkerung der Stadt Bern hat einst den Atomausstieg beschlossen. Und das stadteigene Werk Energie Wasser Bern (EWB) will seine Anteile am Atomkraftwerk Gösgen von zurzeit 7,5 Prozent verkaufen. Trotzdem hat die EWB-Geschäftsleitung im Mai letzten Jahres der KKW Gösgen AG ein zweijähriges Darlehen über 3,75 Millionen Franken gewährt, wie Gemeinderat Reto Nause (Mitte) auf Anfrage sagt. In der ebenfalls rot-grünen Stadt Zürich ist eine ähnliche Kreditanfrage aus Gösgen Ende letzten Jahres vom Stadtparlament deutlich abgelehnt worden.

Das wirft zumindest Fragen auf, die GFL-Stadtrat Marcel Wüthrich dem Gemeinderat in einer kleinen Anfrage gestellt hat. Dieser hat die Fragen unter Angabe formaler Gründe aber nicht beantwortet.