Neues Schnelltest-Zentrum in Belp – Event-Branche macht nun Nasen-Rachen-Abstriche Ein Schnelltest-Zentrum beim Flughafen Bern-Belp steht kurz vor der Eröffnung. Betrieben wird es von Personen, die man sonst eher auf dem Berner Hausberg trifft: den Organisatoren des Gurtenfestivals. Simone Klemenz



Für einmal werden die Zelte nicht für VIPs oder Gäste aufgebaut: Die Betreiber des Gurtenfestivals konstruieren das neue Drive-in beim Flughafen Belp. Foto: Franziska Rothenbühler

Die ersten Antigen-Schnelltests, die bereits in 15 Minuten anzeigen, ob eine Person Corona-positiv ist, sind im Kanton Bern eingetroffen. Dies gab der Kanton am Montag bekannt. Im gleichen Atemzug teilte er mit, dass in Belp ab kommender Woche ein ganzes Schnelltest-Zentrum betrieben werden soll. Bis zu 500 Tests am Tag können laut dem Sprecher der Gesundheitsdirektion, Gundekar Giebel, künftig dort durchgeführt werden. An welchem Tag genau das Zentrum, das als Drive-in konzipiert ist, seine Türen öffnet, kann Giebel noch nicht sagen. Wer hingegen das neue Testzentrum betreiben wird, ist bereits klar: Es handelt sich um die Organisatoren des Gurtenfestivals. «Sie waren in der Lage, innerhalb kürzester Zeit ein überzeugendes Konzept für ein Schnelltest-Zentrum vorzulegen», begründet Giebel die Wahl. «Durch ihre grosse Erfahrung im raschen Aufbau von Infrastrukturen, ihre personellen Kapazitäten und ihr grosses Netzwerk in verschiedenen Bereichen sind sie als Partner prädestiniert.»