Berner Regierungsratswahlen 2022 – Evangelische Kleinpartei will mitmischen Die bernische EVP schickt die Bäuerin Christine Grogg ins Rennen um einen Sitz in der Kantonsregierung.

Christine Grogg (EVP) will Regierungsrätin werden. Foto: Christian Pfander (Archiv)

Christine Grogg wird von der EVP des Kantons Bern als Kandidatin für den bernischen Regierungsrat aufgestellt. Das teilt die Partei mit, die die offizielle Nomination am kommenden Samstag vornehmen wird.

Die langjährige Politikerin und Bützbergerin sei bestens für das Amt qualifiziert, da sie zehn Jahre Exekutiverfahrung habe und nun während sieben Jahren als Grossrätin die Kantonspolitik sehr gut kennengelernt habe, heisst es in einer Mitteilung. Eine diplomierte Bäuerin stehe der Regierung des «Agrarkantons» gut an, wirbt die Partei zudem. Grogg ist auch Präsidentin des Blauen Kreuzes Bern-Solothurn-Freiburg.

Mit der Kandidatur der 58-jährigen Bäuerin und Lehrerin will die Partei für den frei werdenden Sitz der amtierenden Finanzdirektorin Beatrice Simon (Die Mitte) eine Frauenkandidatur stellen. Die EVP möchte dabei mit der GLP ein Bündnis eingehen. Auch die Grünliberalen wollen eine Kandidatur aufstellen, nennen aber offiziell noch keine Namen. Diese Allianz nicht unterstützen wird die neue Mitte (vorher BDP und CVP), diese will nächstes Jahr mit der SVP und der FDP zusammen in den Wahlkampf ziehen.

