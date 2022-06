Schweizer beim World Food Programme – «Europäern kann man nicht einfach einen Sack Weizen hinstellen» Wie der Appenzeller Jakob Kern sich um die Menschheit kümmert, wenn alles schiefläuft und es nicht einmal genügend Essen für alle gibt. Wie gerade jetzt. Oliver Meiler aus Rom

Für den Südsudan – hier ein Bild aus dem Bundesstaat Jonglei vom Januar 2021 – fehlt es an Spenden. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen muss deshalb nun die Essensrationen für 1,7 Millionen Menschen aussetzen, ihnen droht der Hungertod. Foto: Theresa Piorr (WFP)

Braucht es wieder diese Bilder auf CNN? Von sterbenden Kindern in Äthiopien, in Somalia? Der Welt drohen Hungersnöte wegen einer dramatischen Kombination aus Faktoren: Krieg in der Ukraine, blockierte Weizenexporte, Inflation, dazu Klimawandel, die Folgen der Pandemie. Ein perfekter Sturm, alles Unheil passiert gleichzeitig, für alle sichtbar.