LGBT-Sportfest – Eurogames und Pride kommen nach Bern 2023 finden in Bern die Eurogames statt. Der Multisport-Event steht im Zeichen der Gleichberechtigung von LGBT-Athletinnen und Athleten.

2017 fand ein Pride-Umzug in der Bundesstadt statt. KEYSTONE/Peter Klaunzer

In zwei Jahren ist in Bern wieder ein internationaler Grossevent angesagt: Wie die Stadt und Organisatoren am Mittwoch mitteilen, kommen 2023 die Eurogames nach Bern. Der Multisport-Event richtet sich in erster Linie an LGBT-Teilnehmende (lesbisch, schwul, bisexuell und transgender). Die Games werden unter der Leitung European Gay and Lesbian Federation seit 1992 jedes Jahr in einer anderen europäischen Stadt ausgetragen.

Vom 26. bis 29. Juli 2023 werden Wettkämpfe in den Sportarten Badminton, Leichtathletik, Unihockey und Volleyball bis hin zu Schwimmen und Tanz veranstaltet. «Die Spiele sollen einen niederschwelligen Zugang zum Sport bieten und sind für alle Leistungsklassen offen», schreibt Thomas Künzi vom Verein Eurogames Bern in einer Medienmitteilung. Er betont: «Die Eurogames stehen für Vielfalt und Inklusion im Sport, daher ist es uns ein wichtiges Anliegen, auch heterosexuelle Sportlerinnen und Sportler begrüssen zu können.»

Die städtische Tourismusorganisation Bern Welcome weckt mit ihren PR-Bildern zu den Eurogames Vorfreude. zvg

Für den letzten Tag des Events ist ein Pride-Umzug durch die Innenstadt mit anschliessender Festwirtschaft geplant. Damit könne die Berner Stadtbevölkerung der LGBT-Community auch abseits des Spielfelds begegnen, so Künzi.

Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) freut sich sehr, die Eurogames in Bern durchführen zu können. «Bern ist nicht nur eine Sportstadt, sondern auch eine bunte, weltoffene Regenbogenstadt mit einer aktiven LGBT-Community. Die Eurogames 2023 bieten eine ideale Gelegenheit, uns als solche zu präsentieren.»

2021 finden die Eurogames in Kopenhagen statt, 2022 im niederländischen Nijmegen. Nach Zürich im Jahr 2000 kann Bern die Spiele zum zweiten Mal in die Schweiz holen.

( pd/mck )