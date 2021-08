Reaktion auf den Fall von Kabul – EU und Nato drohen den Taliban mit Isolation Nach dem Fall von Kabul fürchtet Brüssel eine neue Flüchtlingswelle. Doch die EU-Mitgliedsstaaten sind sich nicht einig bei der Migrationspolitik. Björn Finke aus Brüssel

Flucht vor den Taliban: Hunderttausende sind bereits innerhalb Afghanistans vertrieben worden und wie diese Familie in einem Park von Kabul gestrandet. Foto: Keystone

Die Warnungen aus Brüssel wirken reichlich hilflos. Nach einem Treffen mit den Botschaftern der Mitgliedsstaaten drohte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Taliban in Afghanistan: «Wenn sie das Land mit Gewalt einnehmen, werden sie von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt werden» als Regierung. Die Nato unterstütze eine politische Lösung dieses Konflikts. Ganz ähnlich hatte sich kurz zuvor eine andere wichtige Brüsseler Institution geäussert – die EU-Kommission. Der Aussenbeauftragte Josep Borrell prophezeite den Taliban «Nicht-Anerkennung, Isolation, einen Mangel an internationaler Hilfe», sollten sie in Afghanistan «erneut mit Gewalt ein islamisches Emirat errichten».