Bundesratssitzung vom Mittwoch – EU-Chef­unter­händlerin Livia Leu wirft den Bettel hin Das Drama um Verhandlungen mit der EU nimmt eine neue Wendung. Staatssekretärin Livia Leu führt laufende Sondierungsgespräche noch zu Ende und will dann ins Ausland. Beni Gafner

Laut mehreren Quellen will Livia Leu ihre letzten Berufsjahre auf einem attraktiven Botschafterposten verbringen. Foto: Adrian Moser

Das Personalgeschäft, das Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) am Mittwoch seinen Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat vorlegen wird, ist hochbrisant. Es wurde im Vorfeld der Bundesratssitzung entgegen der Usanz nicht an die Stäbe der anderen Departemente verteilt. Ziel war die Geheimhaltung bis nach der Bundesratssitzung.

Doch diese Zeitung hat aus zwei verlässlichen Quellen erfahren, dass es beim Personalgeschäft vom Mittwoch um eine der mächtigsten Frauen in der Bundesverwaltung geht. Staatssekretärin und EU-Chefunterhändlerin Livia Leu will gehen. Dem Vernehmen nach bat die Spitzendiplomatin ihren politischen Vorgesetzten Cassis kürzlich, ihre Demission zu akzeptieren.

Die 62-Jährige will im September ihren Posten als Staatsekretärin aufgeben und ihre letzten Berufsjahre bis zum Pensionsalter als «normale» Botschafterin im Ausland verbringen. Frei werden demnächst die attraktiven Botschafterposten in Berlin und Südafrika.

Angenommen wird in Beobachterkreisen, dass Leu ab Herbst den unter Botschaftern begehrten Spitzenposten in Berlin besetzen wird. Livia Leu war von September 2018 bis Oktober 2000 bereits Botschafterin in Paris und vertrat dort als erste Frau die Schweiz.

Differenzen mit dem Chef

Kaum einem Geheimnis in Verwaltungskreisen des Bundes entspricht, dass Livia Leu Agosti und ihr politischer Vorgesetzter, Ignazio Cassis, das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne hatten. Meinungsverschiedenheiten gab es in der Frage, wie mit der EU umzugehen sei und welche Chancen überhaupt bestehen, neue, sinnvolle Verhandlungswege vorzuschlagen.

Der Abgang Leus wird zu einem Zeitpunkt bekannt, in dem noch unklar ist, wohin die Reise in der Zusammenarbeit mit der EU gehen soll. Zwar leitete Leu auf Schweizer Seite zuletzt nicht weniger als neun Vorverhandlungsrunden mit der EU, sogenannte Sondierungsgespräche. Doch gelang es den Verhandlungsseiten bisher nicht, abschliessend zu definieren, wo Differenzen bestehen, die in einem neu auszuhandelnden Vertragswerk geregelt werden sollen.

Es gibt weiter offene Fragen, namentlich bei der Personenfreizügigkeit. Das nächste und möglicherweise letzte Sondierungstreffen soll Ende dieses Monats stattfinden. Erklärtes Ziel Leus bleibt es, bis Ende Juni dem Bundesrat die Eckpunkte für ein neues Verhandlungsmandat mit der Europäischen Union vorzulegen. Der Bundesrat selber machte diesen Termin März eher überraschend publik.

Kommt alles zum Abschluss, könnte der Bundesrat anschliessend ein solches Verhandlungsmandat beschliessen. Bereits ab September soll dann aber Livia Leus Nachfolger oder deren Nachfolgerin auf Schweizer Seite die konkreten Verhandlungen mit der EU führen.

Ein Schleudersitz im EDA

In den letzten Jahren war der Posten des Chefunterhändlers mit der EU ein veritabler Schleudersitz im Aussendepartement (EDA). Livia Leu hatte in dieser Funktion im Oktober 2020 den Tessiner Roberto Balzaretti abgelöst. Balzaretti hatte das Rahmenabkommen mit der EU ausgehandelt, wurde von Cassis dann aber wegen anhaltender Kritik aus dem Parlament am Vertragsentwurf geopfert.

Die personelle Neubesetzung wurde damals als Zeichen gewertet, neuen Schwung in die vertrackte Lage mit der EU zu bringen. «In dieser letzten Phase der Verhandlungen brauchen wir eine erfahrene Diplomatin», sagte Aussenminister Ignazio Cassis bei der Vorstellung Leus. Die Situation rund um das Rahmenabkommen mit der EU sei verfahren. Deshalb setze der Bundesrat auf einen neuen Kopf.

Doch das Rahmenabkommen liess sich nicht mehr retten: Im Mai 2021 brach der Bundesrat die Verhandlungen ab. Kaum Chancen auf Zustimmung in der Schweiz hatten damals die Unionsbürgerrichtlinie, der Lohnschutz und die staatlichen Beihilfen. Auf wenig Gegenliebe stiess innenpolitisch auch die vorgesehene Rolle des europäischen Gerichtshofs als abschliessend urteilende Instanz bei Uneinigkeit zwischen den Vertragsparteien. In der Folge startete Leu im Auftrag des Bundesrats einen neuen Anlauf für eine vertragliche Einigung mit der EU – nun tritt sie ab, bevor sich zeigt, ober der neue Verhandlungsansatz mehr Erfolg haben wird als das gescheiterte Rahmenabkommen.

Noch kürzer als Balzaretti und Leu, die es je gut zweieinhalb Jahre auf ihren Posten aushielten, verhandelte Balzarettis Vorgängerin mit der EU, die damalige Staatssekretärin Pascale Baeriswyl. Sie kam im April 2017 und ging bereits im Januar 2018 wieder – und vertritt heute die Schweiz in New York im UNO-Sicherheitsrat.

Zwei EDA-Mediensprecher waren am Dienstag Abend nicht erreichbar.

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.