Putins private Luxusgüter? – Etwas verbindet all diese russischen Paläste, Weingüter und Jachten 86 Firmen – und eine einzige E-Mail-Domäne: Das Verwaltungsnetzwerk LLCInvest sollte geheim bleiben. Dann stiessen Journalisten auf Hinweise – und einen redseligen Strohmann. Oliver Zihlmann

Ein Luxus-Weingut am Schwarzen Meer taucht in Putins Netzwerk auf. Foto: OCCRP

Ein Ski-Resort nördlich von St. Petersburg, eine Villa, ein Palast am Schwarzen Meer – in den letzten zwei Jahrzehnten entdeckten russische Oppositionelle und Reporter immer wieder gewaltige Luxusanlagen, in denen der Präsident und seine Familie gesichtet wurden oder bei denen andere Spuren zeigten, dass hier Wladimir Putin persönlich Hof hält.