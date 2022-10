SRF-Dok zu Werner Ferrari – «Etwas Schlimmeres kann man nicht erleben» Ein neuer True-Crime-Zweiteiler beschäftigt sich mit dem Kindermörder, der Schweizer Eltern jahrelang in Schrecken versetzte. Unbehelligt töten konnte er auch wegen der überforderten Polizei. Denise Jeitziner

Erst 1989 konnte der heute 75-jährige Werner Ferrari verhaftet werden. Inzwischen ist er für vier Morde verurteilt und hat dafür lebenslänglich bekommen. Foto: SRF

Was für eine erschreckende Zahl: In den 1980er-Jahren wurden in der Schweiz 21 Kinder und Jugendliche entführt. Manche von ihnen wurden später tot aufgefunden, so wie die zwölfjährige Ruth aus Würenlos, die siebenjährige Loredana aus Spreitenbach, der sechsjährige Daniel aus Niederglatt, der zehnjährige Christian aus Windisch oder die neunjährige Fabienne aus Hägendorf. Sie wurde am 27. August 1989 an einer Chilbi entführt, später missbraucht und erdrosselt.