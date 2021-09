Sahra Wagenknecht kommt – Etwas Politkram im deutschen Urlaub Der «Poller»-Kolumnist will in den Ferien nicht arbeiten. Dennoch beklatscht er mit Oskar Lafontaine auf einem deutschen Marktplatz Sahra Wagenknechts linke Thesen. Markus Dütschler

Oskar Lafontaine begleitet seine Frau Sahra Wagenknecht (Mitte) zu einer Wahlveranstaltung der Partei Die Linke auf dem Marktplatz in Paderborn. Foto: Markus Dütschler

Heutzutage ist man in den Ferien nie ganz weg. Ständig ploppen geschäftliche Mails auf dem Handy auf. Dennoch gelingt es dem «Poller»-Kolumnisten, in der deutschen Provinz unterzutauchen. Das Wägelchen schnurrt über Alleen und Landstrassen. Den Überlebenskampf auf Autobahnen erspart man sich besser, auch wenn das fehlende Tempolimit lockt.

Da entdeckt man putzige Fachwerkstädtchen. Hinweise wie Spessart oder Teutoburger Wald evozieren romantische Bilder. Dann stösst man zufällig auf die «Stuppacher Madonna» in einer Dorfkirche, gemalt von Matthias Grünewald (ca. 1480–1530), der auch das weltberühmte Altargemälde im französischen Colmar geschaffen hat. Ein anderes Schild führt zu einem Wildpark, wo sich Wisent, Urpferd und Wildschwein Gute Nacht sagen.

Dennoch bleibt der Journalist nicht unbehelligt von der Aktualität, auch wenn es nicht «sein» Tagesgeschäft ist. Überall hängen Wahlplakate, eins nichtssagender und banaler als das andere. Das bleibt auch dem deutschen Wahlvolk nicht verborgen, das die Stirn runzelt und sich seufzend fragt, wen es am 26. September wählen soll. Schliesslich hat es x-mal so oder anders gewählt – und immer das Gleiche erhalten.

An einem Geburtstagsfest in Westfalen gestehen deutsche Freunde den Schweizer Gästen ihre Ratlosigkeit. «Ihr Schweizer habt es gut, ihr könnt wenigstens abstimmen.» Auch als «Eidgenossenschafter» ist man nicht immer zufrieden mit dem, was «die in Bern oben» machen, auch wenn dieses Bern direkt vor der Haustür liegt. Doch jenes Unbehagen, jene Verzweiflung und Frustration haben eine andere Intensität. «Dieses Land geht vor die Hunde», raunen einige – und heitern sich an der Party mit einem Schluck Sekt auf.

Deutsche Freunde, die den Wahlen ratlos entgegenblicken, sagen frustriert: «Ihr Schweizer habt es gut, ihr könnt wenigstens abstimmen.»

Doch dann kommt ein politischer Paukenschlag – auf dem Marktplatz in Paderborn. Angekündigt ist Sahra Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke. Sie erscheint im schwarzen Audi-Dienstwagen samt Leibwächter, der mit den Augen pausenlos die Lage scannt. Wagenknecht ist hübsch, klug, scharfsinnig, gebildet, gut angezogen, rhetorisch beschlagen, manchmal polemisch, aber nie ausfällig. Sie könnte auch als Nachfahrin eines ostelbischen Junkers durchgehen, bei der sich luzides Denken mit Pflichtbewusstsein paart. Schnell hat sie das Publikum in der Tasche.

Selbst der «Poller»-Kolumnist, der sonst linken Konzepten misstraut, ertappt sich beim Applaudieren. Das tut auch Oskar Lafontaine, (erfolgloser) Kanzlerkandidat bei den Wahlen 1990 nach dem Mauerfall. Er begleitet seine Frau zur Veranstaltung. Als sie später von der Tribüne heruntersteigt, wird ihr der 78-Jährige – ganz Gentleman alter Schule – galant den Arm anbieten. Sie nimmt diesen gern, bar jeden Genderquatschs.

Wagenknecht gibt sich als Anwältin der kleinen Leute, denen die Grünen unbarmherzig das Autofahren und Heizen verteuern wollen, um das Klima zu retten. Niemals habe die Linke auch nur «einen müden Euro» von Rüstungsfirmen oder Pharmariesen entgegengenommen, ruft sie über den Platz. Ob die Nachfolgepartei der SED noch Vermögen aus schwarzen Kassen der früheren DDR-Staatspartei hortet, sagt sie nicht.

Lafontaine war einst SPD-Chef und unter Kanzler Gerhard Schröder Finanzminister, bis er 1999 unter Absingen wüster Lieder alle Ämter hinschmiss. Später politisierte er wie Wagenknecht in der roten Partei Die Linke. Vorsichtig nähert sich der Schweizer Tourist Lafontaine. Eingedenk des Schlimmen, das Lafontaine 1990 widerfahren ist, vermeidet er heftige Bewegungen und Nesteln in den Taschen. Eine geistig verwirrte Frau stiess Lafontaine damals ein Messer in den Hals, was ihn um Haaresbreite getötet hätte. Wagenknechts Leibwächter verzieht keine Miene, Lafontaine auch nicht.

Auf der Bühne geisselt Wagenknecht die «Reformen», derentwegen inzwischen 20 Prozent der Beschäftigten in prekären Arbeitsverhältnissen lebten – ohne die damalige SPD-Regierung Schröder namentlich zu nennen. Da kann sich der Kolumnist nicht zurückhalten und raunt dem Ex-SPD-Mann Lafontaine ins Ohr: «Na, Herr Lafontaine, das waren noch Zeiten, als zwischen Sie und Schröder kein Blatt Papier passte.»

