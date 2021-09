Auffällige Zahlen bei Pooltests – Etwas lief schief – aber was? Wie viele Corona-Fälle gibt es an den bernischen Schulen? Kanton und Bund streiten. Und ein Fachmann bezweifelt, dass die Abläufe genügend überprüft wurden. Simon Wälti

Täglich wurden im Pooling-Center in Münsingen zum Teil über 20’000 Einzelproben zu Pools zusammengelegt. Foto: Franziska Rothenbühler

Um die Resultate der Pooltests aus den Schulen ist ein Streit zwischen dem Kanton Bern und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Gang. Vereinfacht gesagt, ist das Bundesamt der Meinung, bei den Pooltests seien zu wenig positive Fälle gefunden worden, die Positivitätsrate liege eigentlich viel höher. Der Kanton Bern hingegen sagt, beim vom BAG vorgenommenen Laborwechsel in der letzten Testwoche vom 30. August seien zu viele positive Resultate bei den Poolproben entdeckt worden. Diese seien bei den Einzelproben nicht bestätigt worden.

«Ich habe meine Zweifel, dass alle Abläufe wirklich verlässlich evaluiert wurden.» Michael Nagler, Professor am Universitätsinstitut für Klinische Chemie am Inselspital

Welche Zahlen sind plausibel? Das sei ohne eingehende Prüfung der vollständigen Abläufe schwierig zu beurteilen, sagt Professor Michael Nagler vom Universitätsinstitut für Klinische Chemie am Inselspital Bern. Er ist Spezialist für die diagnostische Genauigkeit von Labortests. Wegen der grundsätzlich sehr hohen Sensitivität der PCR-Tests ist Nagler von den Abweichungen überrascht. «Ich habe meine Zweifel, dass alle Abläufe wirklich verlässlich evaluiert wurden.»

Zuletzt hat Nagler mit einem Forschungsteam des Inselspitals, des Universitätsspitals Bern und der Universität Bern die Zuverlässigkeit von Antigen-Tests mit jener von PCR-Tests in einer realistischen Situation verglichen. Die Studie konnte aufzeigen, dass in der täglichen Praxis Antigen-Schnelltests insgesamt nur zwei von drei Sars-CoV-2-Infektionen erkennen können. Durch die hohe Fehlerquote sind Antigen-Schnelltests nur eingeschränkt geeignet, um eine Sars-CoV-2-Infektion zuverlässig auszuschliessen.

PCR-Tests sehr genau

Beim PCR-Test wird im Speichel vorhandenes DNA- oder RNA-Material vervielfältigt. Wenn kein solches Material vorhanden ist, können die sehr sensitiven PCR-Tests grundsätzlich kein positives Resultat liefern. «Es kann eigentlich nur dann falsch positiv sein, wenn eine Verunreinigung vorliegt», sagt Nagler.

Der umgekehrte Fall, ein falsch negatives Ergebnis, wäre häufiger zu erwarten. Nagler nennt mögliche Fehlerquellen: Es handelt sich um Kinder, die in Röhrchen spucken müssen. Die Röhrchen werden in einen Plastikbeutel verpackt. Ist dieser Beutel dem Sonnenlicht ausgesetzt? Wann wird der Beutel abgeholt? Wie lang dauert der Transport? Weil die möglichen Viren bei einem Pooltest mit dem Speichel anderer Kinder verdünnt sind, ist es ohnehin schwieriger, eine Infektion zu detektieren.

Um den Wert diagnostischer Tests wirklich beurteilen zu können, brauche es klinische Studien der gesamten Teststrategie, sagt Nagler. «Die Vermutung liegt nahe, dass es bei den Pooltests nicht optimal gelaufen ist.»

Die Speichelproben der Schulklassen wurden in diesem mobilen Testlabor analysiert. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ein Pool bestand aus maximal zehn Personen, im Schnitt waren es deren acht. Die gesammelten Proben wurden nach Münsingen gebracht. Dort hatte die Gurtenfestival AG im Frühling ein Pooling-Center aufgebaut, wo die Einzelproben vermischt wurden.

Kanton fehlt Vertrauen

Ausgewertet wurden die Poolproben gleichentags in einem mobilen Testlabor der Dr. Risch AG auf dem Gelände durch dafür ausgebildetes Personal. Bei einer positiven Probe machten sich am nächsten Tag Zivildienstleistende auf den Weg, um neue Einzelproben der betroffenen Kinder abzuholen. Diese Proben wurden einzeln getestet – wiederum mit der PCR-Technik, jedoch in einem anderen Labor. Falls alle negativ ausfielen, galt eine positive Poolprobe für den Kanton neu als negativ. Das kam vor allem in der letzten Testwoche gehäuft vor; und es betraf viele Tests vom 2. September aus dem Seeland und dem Berner Jura, die durch ein drittes Labor und mit anderen PCR-Tests durchgeführt wurden.

«Welches Labor richtig misst, können wir nicht beurteilen.» Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion

Der Kanton sagt, bei den Tests in den neuen Labors habe die Anzahl Pools zugenommen, bei denen mit den Einzeltests keine positiven Resultate mehr gefunden werden konnten: Bei 42 von 129 Pools wurde bei der Poolauflösung kein positiver Befund festgestellt. «Welches Labor richtig misst, können wir nicht beurteilen», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion.

Der Speichel wird bei den Corona-Massentests an Schulen in solche Röhrchen gespuckt. Foto: Nicole Philipp

Unterschiedliche Methoden

Das Laborunternehmen Dr. Risch AG betont, es sei auch bei Pooltestungen so, dass je nach Labor unterschiedlich empfindliche Methoden zum Einsatz kämen. «Von dem her sind unterschiedliche Detektionsraten üblich.» Das BAG hält fest, es sei «aus Zeitgründen keine Detektionsgrenze definiert» worden. Deshalb sei entlang der üblichen Sensitivitätsgrenzen analysiert worden. «Da diese Grenzen sensitiver sind als üblicherweise bei der Einzelfalldiagnostik, waren nicht bestätigte Pools zu erwarten.» Es handle sich dabei aber nicht um falsch positive Proben.

Andere vom «Bund» angefragte Kantone haben im Gegensatz zum Kanton Bern bei den Pooltests keine fragwürdigen Resultate festgestellt. «Wir haben mit dem breiten und wiederholten Testen sehr gute Erfahrungen gemacht und führen dies auch weiter», heisst es beim Kanton Basel-Landschaft. Der Kanton Zug berichtet ebenfalls von sehr positiven Erfahrungen. Man werde die Tests weiterführen. «Das Testen ist für Schüler, Eltern und Lehrer eine grosse Erleichterung.» Auch der Kanton Solothurn wird weiterhin repetitive Massentests durchführen.



Fehler gefunden?Jetzt melden.