Kontroverse Klimamassnahme – «Etwa 50 Prozent der Nutztiere in der Schweiz sind zu viel» In Irland will die Regierung 200’000 Kühe zum Wohle des Klimas töten. Aktivistin Franziska Herren findet das richtig – und würde gar noch einen Schritt weiter gehen. Fabienne Riklin

Der Viehbestand beläuft sich in der Schweiz auf 1,5 Millionen Tiere: Kühe auf der Alp. Foto: Bruno Petroni

Die Bauern in Irland machen sich Sorgen. In den kommenden drei Jahren sollen 200’000 Kühe vorzeitig auf die Schlachtbank. Anders sind laut Landwirtschaftsministerium die EU-Klimaziele nicht zu erreichen. Über die Keulung von Nutztieren denkt aber nicht nur Irland nach. Auch in Frankreich mahnte der Rechnungshof unlängst, dass die stark subventionierte Rinderhaltung für 11,8 Prozent des Treibhausgasausstosses des Landes verantwortlich sei – vergleichbar mit den Emissionen der Wohngebäude.