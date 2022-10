«Bund»-Filmsoiree: «Die goldenen Jahre» – Esther Gemsch und Stefan Kurt gehen auf Kreuzfahrt Ziemlich viel Bewegung im Ruhestand: Der Film «Die goldenen Jahre» von Barbara Kulcsar beobachtet mit Witz und Empathie ein Ehepaar beim Eintritt in den dritten Lebensabschnitt. Alexander Sury

Frisch pensioniert: Gruppenbild mit zwei Velofahrern (Ueli Jäggi, links, und Stefan Kurt) und einer Frau (Esther Gemsch). Foto: Filmcooperative

Das Kapitel Arbeitsleben ist abgeschlossen. Peter Waldvogel (Stefan Kurt) verlässt das Gebäude seines Arbeitgebers, eine Firma namens Juventa (Jugend), nach 38 Jahren mit einem Luftballon in der einen und einer riesigen Flasche Whiskey in der anderen Hand. In seinem Büro werden künftig die Server des Unternehmens stehen. Seine Frau Alice (Esther Gemsch) hat ihre Teilzeitarbeit ebenfalls beendet. Gemeinsam beginnen die Eltern zweier erwachsener Kinder den dritten Lebensabschnitt. Peter ist ein eher bequemer Mensch, der gern seine Ruhe hat und Veränderungen scheut, während in der quirligen Alice nach der Pensionierung eine unbestimmte Sehnsucht erwacht.