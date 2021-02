Langlauf-Boom im Berner Oberland – Es zeichnet sich eine Rekordsaison ab Auf den Loipen des Berner Oberlands sind viele Neueinsteiger unterwegs. Davon profitieren auch die Sportgeschäfte im Unterland. Sarah Buser

Der Langlaufsport boomt diesen Winter: Georg Klein mit seiner Tochter Agnès auf der Loipe im Gantrischgebiet. Foto: Adrian Moser

An diesem sonnigen Samstag im Januar ist die Langlaufloipe Riffenmatt im Gantrischgebiet bereits um die Mittagszeit sehr gut besucht. Die etwa drei Kilometer lange Loipe mit sanften Anstiegen und einer kurzen Abfahrt eignet sich für Anfänger. Und davon hat es einige. Auffallend ist, dass längst nicht mehr vorwiegend Leute über 50, sondern auch viele Jüngere und sogar Kinder den nordischen Ausdauersport ausüben.

So auch Agnès, 5 Jahre alt, mit ihrem Vater Georg Klein. Die beiden sind an einem Morgen während der Berner Sportwoche im Gantrischgebiet unterwegs. Letztes Jahr hat Agnès bei einem Schnupperkurs der Swiss Nordic School das Langlaufen entdeckt, sehr zur Freude ihres Vaters. Dieser hatte irgendwann genug von steilen Abfahrten und sattelte auf die Langlaufskier um. Die Begeisterung des Vaters ist noch nicht ganz auf die Tochter übergesprungen, doch Agnès hält sich wacker auf den Skiern. Ein paar Züge schleift sie in der Spur, dann hält sie dem Vater ihren Skistock hin und lässt sich ziehen: «Kannst du noch schneller, Papa?», fragt sie umgehend.