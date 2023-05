Ausländische Fahrende in Bern – Es wird verhandelt wie auf einem Basar Wie vorgehen, wenn sich Fahrende illegal im Dorf niederlassen, wie zurzeit in Münchenbuchsee? Der dortige Gemeindepräsident gibt Einblicke. Michael Bucher Christian Pfander (Fotos)

Für rund zwei Wochen toleriert die Gemeinde Münchenbuchsee eine Gruppe Fahrender aus Frankreich auf den Parkplätzen des Sportzentrums Hirzenfeld. Foto: Christian Pfander

Man stelle sich vor, Fahrende sind seit Tagen im Dorf, und kaum einer merkt es. In Münchenbuchsee ist dies zurzeit der Fall. Seit zwei Wochen verfügt ein französischer Familienclan auf den Parkplätzen beim Sportzentrum Hirzenfeld über einen temporären Standplatz für seine 20 Wohnwagen. Die Gruppe hatte sich davor bei der Tissot-Arena in Biel niedergelassen, danach auf dem Schermenareal in Bern.