Corona in der Schule – Es wird getestet und gelüftet: So sieht der Schulbeginn aus Beim Schulstart am Montag ist Corona kein grosses Thema. Die kantonalen Behörden beobachten aber die Situation aufmerksam. Naomi Jones

Der erste Tag im Kindergarten

ist für die Kleinen ein grosser Tag. Foto: Margrit Müller (Archiv)

Noch zweimal schlafen, dann kommt Sophia in den Kindergarten. Die Vierjährige zählt die Nächte seit Tagen, so sehr freut sie sich. 10’000 Kinder beginnen am Montag den Kindergarten im Kanton Bern. Noch ist die Pandemie aber nicht zu Ende. Deshalb fragen sich Eltern, wie gut ihr Kind in der Schule geschützt sein wird.

Dreimal testen

Mit den Massentests an den Schulen wurden im Mai und Juni im Kanton Bern 95 Corona-Fälle entdeckt. Foto: Raphael Moser

Seit den Frühlingsferien gurgeln die bernischen Schulkinder einmal pro Woche etwas Salzwasserlösung und spucken sie in ein Röhrchen. Die Proben werden zusammengeschüttet und zum Corona-Test ins Labor geschickt. Fällt ein Test positiv aus, bleiben alle Kinder der Klasse daheim und werden online unterrichtet. Nicht ganz 100’000 Pooltests wurden vor den Sommerferien durchgeführt, das entspricht gut 700’000 Einzeltests. Dadurch wurden 95 Fälle entdeckt. Nach den Sommerferien werden die Pooltests vorerst dreimal durchgeführt. Danach entscheidet die kantonale Gesundheitsdirektion (GSI) gemeinsam mit der Bildungsdirektion (BKD), wie es weitergeht.