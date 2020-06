Das sagen Berner zur Jugendbewegung – Es war nicht Tränengas, sondern Pommes-frites-Öl Der «Bund»-Rückblick auf die 80er-Bewegung bewegt: Berner steuern eigene Erinnerungen bei – differenzierte, wehmütige, humorvolle. Patrick Feuz

Tränengas und Wasserwerfer gehörten zur 80er-Bewegung – aber auch noch viel mehr, wie sich «Bund»-Leser erinnern. Foto: Keystone

Es waren wenige, doch sie hielten die Stadt in Atem. Vor 40 Jahren gingen Jugendliche auf die Strasse und provozierten mit ihren Forderungen und ihrem Auftritt das bürgerliche Bern. Was die Bewegung hinterlassen hat, versuchte der «Bund» in einer umfangreichen Recherche aufzuzeigen. Was ist Erbe, was Mythos? Zeitgenossen ergänzen auf der «Bund»-Diskussionsplattform «Stadtgespräch» mit eigenen Erinnerungen das Bild – es wird dadurch noch bunter.