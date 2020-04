Bund-Serie Alltag im Ausnahmezustand – «Es war keine verlorene Zeit» Der Journalist Sergio Ferrari wagt einen Blick in die Zukunft und nimmt auch Gutes aus der Corona-Zeit mit. Simone Olivia Klemenz

In einem neuen Buch beschäftigt sich Sergio Ferrari mit dem Thema Solidarität. Foto: Adrian Moser

«Während dieser komplexen Situation in den letzten Wochen waren meine Tage stets mit neuen Herausforderungen gefüllt, es gab immer Dinge zu tun – es fühlte sich an wie in einem Perpetuum mobile. Es war keine verlorene Zeit, ich habe viele spannende Anfragen erhalten, die mich dazu angeregt haben, über das Geschehene nachzudenken.