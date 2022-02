Interview mit Regisseur Kenneth Branagh – «Es war für mich als Kind be­ein­druck­end, dass plötzlich eine Armee da war» Der in Nordirland aufgewachsene Schauspieler und Regisseur hat einen autobiografischen Film über seine Kindheit gedreht – «Belfast» ist für sieben Oscars nominiert. Matthias Lerf

Fussball, Tumulte und Strassenschlachten: Regisseur Kenneth Branagh und sein junger Hauptdarsteller Jude Hill bei den Dreharbeiten zu «Belfast». Foto: Rob Youngson / Focus Features

Mit Shakespeare-Inszenierungen machte sich Kenneth Branagh schon früh einen Namen als Regisseur und Schauspieler. Der heute 61-Jährige inszenierte aber auch grosse Marvel-Kisten wie «Thor» oder Persönliches wie «Peter’s Friends». Als Darsteller wird er ebenso gern engagiert, war zum Beispiel Kommissar Wallander in den BBC-Verfilmungen oder der russische Bösewicht im Kinospektakel «Tenet». Seine Vielseitigkeit wird auch dadurch unterstrichen, dass er bisher in fünf verschiedenen Kategorien für den Oscar nominiert war. Mit «Belfast» sind jetzt drei weitere Nominationen für ihn dazugekommen – sowie vier für Mitglieder seines Teams. Aufgewachsen ist Branagh in Belfast, seine Familie zog später in englische Reading.

Zu Beginn des Nordirland-Konflikts im August 1969 waren Sie neun Jahre alt. Woran erinnern Sie sich? Am Anfang war alles für mich einfach sehr aufregend: Wenn die Welt von einem Tag auf den andern kopfsteht, wenn dein Spielplatz plötzlich eine Festung wird und die Pflastersteine eine Barrikade am Ende der Strasse werden, ist das faszinierend.

Eine Fortsetzung der Kinderspiele? Ja, sozusagen eine Live-Action-Version davon. Aber es gab auch einiges zum Lernen. Ich weiss noch, wie ich staunte, dass unter den herausgerissenen Pflastersteinen Sand zum Vorschein kam, mit dem wir wiederum Burgen bauen konnten. Es war für mich als Kind auch beeindruckend, dass plötzlich eine Armee da war, mit echten Geschützen und Panzern. Spiel und harte Wirklichkeit vermischten sich total.

Sie hatten keine Angst? Nicht sofort. Dann aber begannen sich gewisse Leute plötzlich ganz anders zu benehmen. Der Konflikt brachte in einigen das Schlechteste hervor. Ich zeige in «Belfast» ja so ein Exemplar, einen Mann namens Billy Clanton, der sofort in das Machtvakuum zu springen versuchte, das sich öffnete. Er schikanierte die Menschen in meiner Nachbarschaft systematisch. Vor dem fürchtete ich mich.

«Predigten waren für mich der erste Kontakt mit grosser Schauspielerei. Oder sagen wir: mit übertrieben grosser Schauspielerei.»

In der Strasse, in der Sie aufwuchsen, lebten vorher Protestanten friedlich neben Katholiken. Als Protestant war ich damals fasziniert von der katholischen Religion, die ja bei uns die Minderheit war. Ich empfand sie als gemütlicher und irgendwie flauschiger als die strenge, calvinistische Art des Protestantismus, die uns gepredigt wurde. Unsere Pfarrer drohten ständig mit der Mühseligkeit, die das Leben noch für uns bereithalten werde. Und nach dem Tod werde alles noch grimmiger sein, falls wir nicht brav sein sollten.

Kenneth Branagh an der Premiere seines Filmes «Belfast» im Oktober 2021 in London. Foto: Keystone

Im Film zeigen Sie einen besonders strengen Prediger. Da ist nichts erfunden. Immer am Sonntag kamen Gastpfarrer zu uns. Die hatten eine melodramatische Art, sich auszudrücken, sahen sich als Stars. Oft schwitzten sie stark. Wenn eine solche Predigt mit Schweiss und Extravaganz vorgetragen wird, glaubt man als Kind sofort, was gesagt wird. Vermutlich war das mein erster Kontakt mit grosser Schauspielerei. Oder sagen wir besser: mit übertrieben grosser Schauspielerei.

Gab es eigentlich keine amourösen Verbindungen zwischen Protestanten und Katholiken? Ab und zu hörten wir Kinder davon, aber nur als geflüsterter Skandal. Und als dann der Konflikt begann, war es noch gefährlicher, wenn sich eine Protestantin oder eine Katholikin in einen Soldaten verliebte. Die Strafen dafür waren fürchterlich. Tragisch.

Ihre Familie floh dann nach England. Überlegen Sie sich manchmal, was gewesen wäre, wenn Sie geblieben wären? Keine Ahnung, was aus mir geworden wäre. Meine Mutter wäre vielleicht sogar glücklicher gewesen, aber ich bin nicht sicher, ob die Ehe meiner Eltern gehalten hätte. Und ich weiss nicht, ob ich je etwas mit einem künstlerischen Beruf zu tun gehabt hätte. Es war für die Familie eine grosse Herausforderung, das Land zu verlassen. Aber es wäre eine noch grössere Herausforderung gewesen, dortzubleiben.

«Belfast»

Der junge Buddy besucht mit seiner Familie das Kino und tötet Drachen mit dem Holzschwert. Kenneth Branagh hat aus seinen Erinnerungen an die Kindheit zu Beginn des Nordirland-Konflikts ein anrührendes Drama gemacht – schwarzweiss und trotzdem bunt. Foto: Rob Youngson / Focus Features

«Sei brav, und wenn du nicht brav sein kannst, sei vorsichtig», sagt Ihr Vater im Film wiederholt. Eltern und Grosseltern benutzten ständig solche Sätze. Mein Leben bestand aus vielen Abschieden, schon damals, als der Vater immer wieder nach England ging, um dort zu arbeiten. Aber er versuchte uns Kindern sein Weggehen immer mit einem Scherz zu versüssen, mit einem Augenzwinkern.

Sie sagten einmal, Sie hätten den Film nicht gedreht, wenn Ihre Eltern noch am Leben wären. Weshalb? Ich glaube, sie hätten es als schockierend empfunden, was da auf der Leinwand zu sehen ist. Mein Vater zum Beispiel hätte nie gewollt, dass die Welt von den Problemen weiss, die er mit dem Steuereintreiber hatte. Das hätte er fett rot angestrichen beim Lesen des Drehbuchs. Und meiner Mutter wäre es peinlich gewesen, daran erinnert zu werden, dass wir uns in einen Supermarkt schlichen, der gerade geplündert wurde.

Aber «Belfast» ist doch auch eine liebevolle Hommage an Ihre Eltern. Ja. Er feiert die Opfer, die sie beide erbrachten, auch für uns Kinder. Wer weiss, vielleicht hätte der Film auch für sie viele verdrängte Emotionen zurückgebracht. «Belfast» war eine Katharsis für mich.

Ihnen wird aber auch vorgeworfen, der Film sei zu kitschig, er verharmlose den Nordirland-Konflikt. Ich respektiere eine solche Meinung. Kitschig wollte ich sicher nicht sein. Mir ging es darum, die Vorstellungskraft eines Kindes in harschen Zeiten zu feiern.

«Death on the Nile»

Jetzt auch im Kino: Klassische Agatha-Christie-Verfilmung, bereits die zweite von Branagh. Seine Inszenierung ist nicht ausserordentlich aufregend. Aber er spielt den belgischen Detektiv mit viel Verve – und dem imposantesten Schnauz der Filmgeschichte. Foto: Twentieth Century Fox Film Corporation

Ist das nicht zu nostalgisch? Ich finde nicht. Natürlich, ich zeige auch Ausschnitte aus schönen alten Filmen, es wird gelacht und getanzt. Aber es gab damals tatsächlich auch Freude, in Momenten, in denen die Dunkelheit um sich griff. Ich denke nicht, dass ich diesbezüglich sentimental bin. Ich bin emotional, aber das ist etwas anderes. Filme wie «Chitty Chitty Bang Bang» waren mir damals ebenso wichtig wie eine zerschlagene Scheibe.

Weshalb ausgerechnet «Chitty Chitty Bang Bang»? Unterschätzen Sie diesen Film nicht, die Vorlage stammt immerhin von James-Bond-Autor Ian Fleming! Für mich ist das ein äusserst erinnerungswürdiges Abenteuer. Wie gut es passt, wurde mir erst so richtig bewusst, als ich den Ausschnitt schon in «Belfast» eingebaut hatte. Schliesslich geht es darin um eine Familie, die im wahrsten Sinne des Wortes davonfliegt. Sie landet mit ihrem fliegenden Auto in einem Fantasieland voller greller Farben.

Für Sie ist die Erinnerung schwarzweiss, die Fantasie dagegen farbig? Nun gut, in Belfast regnete es oft, der Himmel war meist grau. Mir scheint schon, dass das Schwarzweiss dieser Kindheitserinnerung eine gewisse Form von Poesie geben kann. Ich dachte an einen poetischen Realismus, wie ihn zum Beispiel der Fotograf Henri Cartier-Bresson pflegte. Dieser fotografierte häufig die Armut, aber er fand in diesen Szenen immer etwas Besonderes, vielleicht kann man das Seele nennen. Den Film in Schwarzweiss zu drehen, wurde deswegen zu einem leidenschaftlichen Wunsch von mir.

«Ich fürchte, Shakespeare gilt filmisch gesehen immer noch als aussergewöhnlich.»

Jetzt ist «Belfast» für sieben Oscars nominiert. Klar bin ich glücklich. Aber ebenso klar darf ich mit nichts rechnen, das weiss ich ja aus eigener Erfahrung.

Sie waren schon fünfmal nominiert, haben aber noch nie gewonnen. Eben. Wichtig ist etwas anderes: Das Zeugs mit dem roten Teppich, dem Sich-Rausputzen und den Preisen kann die Wahrnehmung auf die Filme verstärken. Und in dieser Covid-Welt ist alles gut, was für Aufmerksamkeit sorgt. In den britischen Kinos läuft «Belfast» bereits, es ist ein Erfolg, das ist wirklich ergreifend für mich. Und ein Zeichen, dass die Menschen wieder ins Kino zurückfinden.

«Hamlet»

Eine der zahlreichen Shakespeare-Verfilmungen von Branagh. Selbstverständlich spielte er den Prinzen von Dänemark in dieser Version von 1996 selbst. Und ebenso selbstverständlich will er eines Tages noch mehr Shakespeare ins Kino bringen. «King Lear», vielleicht? Foto: AP

Da sind Sie zuversichtlich? Ich merke es bei mir, ich will wieder Filme sehen, auf der grossen Leinwand. Da schaue ich die 250 Millionen Dollar teuren Blockbuster ebenso gern an wie «Drive My Car» oder «Licorice Pizza». Und ich bin dabei tatsächlich nicht allein im Kino. In Grossbritannien signalisieren gegenwärtig viele Menschen, dass unsere Arbeit am Leben bleiben muss.

Wie viel Shakespeare steckt eigentlich noch in Ihnen? Ich habe schon das Gefühl, dass ich irgendwann noch einen Shakespeare-Film drehen werde, das ist nie auserzählt. «Belfast» konnten wir während der Pandemie rasch finanzieren und filmen. Aber grundsätzlich ist die Geldbeschaffung immer schwierig bei aussergewöhnlichen Themen. Und ich fürchte, Shakespeare gilt filmisch gesehen immer noch als aussergewöhnlich.

Wie wäre es in diesem Fall mit einer Fortsetzung zu «Belfast» über die Zeit des kleinen Jungen in England? Never say never. Aber ich denke, «Belfast» wurde aus genug Distanz gedreht, so konnte meine private Geschichte sozusagen ein Eigenleben führen. Je näher die Sache allerdings zeitlich zu mir rückt, desto unsicherer bin ich. Aber ich bleibe offen. Ich denke einfach, wenn ich eine Fortsetzung drehen wollte, müsste das schnell geschehen, damit ich die Hauptrolle wieder mit dem wunderbaren Jude Hill besetzen könnte, bevor er zu alt ist. Wissen Sie übrigens, was seine schwierigste Szene war?

Nein. Diejenige, in der er einen so eifrigen Tottenham-Hotspur-Fan zu mimen hat, wie ich schon damals einer war. Sein Fussballclub ist Liverpool, und diese Szene brachte er fast nicht übers Herz. Aber ja, Sie haben mir da zum Schluss des Gesprächs etwas ins Ohr gesetzt, über das ich nachdenken werde. Eine Fortsetzung, weshalb nicht?

«Belfast» läuft jetzt in den Kinos, «Death on the Nile» ebenso.

Matthias Lerf hat eine langjährige Erfahrung als Kulturredaktor in Bern und Zürich. 2008 gewann er den Prix Pathé für eine herausragende Filmkritik. Mehr Infos @MatthiasLerf

