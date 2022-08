Gefangen in Belarus – «Es war Folter. Anders kann ich es nicht beschreiben» Die Schweizerin Natallia Hersche schildert, wie sie die Torturen in Alexander Lukaschenkos Gefängniszellen überlebte – und warum sie den Ukraine-Krieg auch als Chance für Belarus sieht. Adrian Panholzer Nicolas Fäs Bernhard Odehnal

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden «Meine Geschichte hat den Menschen in Belarus Hoffnung gegeben»: Im Video spricht Natallia Hersche ausführlich über ihre Zeit in weissrussischen Gefängnissen und die überraschende Freilassung. Video: Adrian Panholzer, Nicolas Fäs, Bernhard Odehnal

Am 19. September 2020 wird die Schweizerin Natallia Hersche in Minsk verhaftet. Die in Belarus geborene Frau, die zuletzt in St. Gallen lebte, hat dort an einer Frauendemonstration gegen die Fälschung der Präsidentenwahlen durch den Diktator Alexander Lukaschenko teilgenommen. Die 52-jährige Hersche wird zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Sie wird viermal in andere weissrussische Gefängnisse verlegt, bevor die Schweizer Diplomatie ihre Freilassung erwirken kann.