«Es war ein Mengenproblem»

Verhaftete verweigerten Aussage

Weiter schreibt Wenzinger, dass angesichts der aussergewöhnlich hohen Zahl von gleichzeitig 61 festgenommenen Erwachsenen und der umfangreichen Ermittlungs- und Untersuchungshandlungen – Befragungen, Klärung der Tatbeteiligung und der Identität der verhafteten Personen – sehr viel zeitliche und personelle Ressourcen notwendig waren. Erschwert worden seien die Verfahren von Polizei und Staatsanwaltschaft dadurch, dass die verhafteten Personen teilweise von ihrem Recht zur Aussageverweigerung Gebrauch machten.

Die 48 Stunden, welche der Polizei und Staatsanwaltschaft insgesamt maximal zur Verfügung stehen, bevor sie eine Person entweder freilassen muss oder in U-Haft schicken kann, könnten nicht nach Belieben «ausgeschöpft» werden, so Wenzinger. Die Strafprozessordnung hält dazu in den Artikeln 219 und 224 unmissverständlich fest, dass sämtliche Befragungen, Beweismittelerhebungen und Entscheide durch Polizei und Staatsanwaltschaft «unverzüglich» erfolgen müssen.

Mit anderen Worten: Ein vollständiges Ausschöpfen der gesetzlichen Frist ohne jeden sachlichen Grund ist nicht rechtskonform. Wenzinger: «Im vorliegenden Fall mit den Klima-Aktivisten gab es diese sachlichen Gründe, unter anderem auch wegen des Mengenproblems.»