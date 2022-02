Republikaner-Streit um 6. Januar 2021 – «Es war ein gewaltsamer Aufstand» Mitch McConnell, Anführer der Republikaner im Senat, widerspricht Donald Trump. Er ist bereits das zweite Schwergewicht der Partei, das sich mit dem Ex-Präsidenten anlegt. Hubert Wetzel aus Washington

Hat genug von Donald Trumps Lügen: Mitch McConnell. AFP

In der Republikanischen Partei kann man derzeit ein Knacken hören. Es ist das Geräusch, das Beziehungen machen, wenn sie zerbrechen. Vor ein paar Tagen zum Beispiel: Da sagte Mike Pence einen Satz, den er während seiner vier Jahre als loyaler Vizepräsident von Donald Trump allenfalls heimlich gedacht hatte: «Trump hat unrecht.» Und jetzt: Mitch McConnell, Vorsitzender der republikanischen Minderheitsfraktion im Senat. «Wir haben gesehen, was es war», sagte er am Dienstag. «Es war ein gewaltsamer Aufstand.»