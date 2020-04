Die grösste YB-Nacht – «Es war chaotisch, archaisch, so intensiv» Heute vor zwei Jahren gewannen die Young Boys mit einem 2:1 gegen Luzern zum ersten Mal seit 32 Jahren wieder die Meisterschaft. Es war eine denkwürdige Berner Sportnacht – sechs Protagonisten und Beobachter erinnern sich. Nina Haueter

Im gelb-schwarzen Meer: Nach dem Schlusspfiff am 28. April gehörte der Platz im Stade de Suisse den Fans. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

2018 war ein unglaubliches YB-Jahr. Die berühmte Durststrecke der Young Boys, nicht selten Gespött der Fussballnation, fand ein Ende. YB wurde Meister, feierte mit Pokal, auf dem Bundesplatz, erreichte die Champions League, schlug Juventus Turin. Alles wie aus einem Guss.

Den Auftakt zu dieser schwerelosen YB-Zeit machte der 28. April 2018. Ein Datum wie ein Nationalfeiertag für den Berner Sportkanton. Ein Abend, an dem etwas herausbrach aus vielen Leuten. Dass YB mit 13 Punkten Vorsprung auf jeden Fall Meister werden würde, war egal. Der über Jahre geschürte Fatalismus erlaubte kein Nachlassen. Es musste an diesem Samstag sein, vor eigenem Publikum. Und es wurde ein denkwürdiges Spiel. Lange stand es 0:0, YB geriet in Rücklage, verursachte dann beim Stand von 1:1 einen Penalty. Marco Wölfli, als Stellvertreter gerade im YB-Tor, hielt. Jean-Pierre Nsame traf in der Nachspielzeit zum Sieg. Was folgte, war ein spektakulärer, friedlicher Platzsturm – und die ganz grossen Glücksgefühle.

Sechs Leute haben sich für diese Zeitung erinnert. Und gemerkt, wie wohl sie sich dabei immer noch fühlen.

Guillaume Hoarau, Stürmer

Ich versuche, diese Bilder nicht zu oft anzuschauen. Und wenn, dann bin ich sehr konzentriert, ich spreche nicht, ich mache nichts anderes. Es ist das pure Glücksgefühl. Vieles kommt wieder hoch, oft auch ein paar Tränen.

In dem Moment konnte ich das riesige Glück gar nicht richtig fassen. Es ging so schnell weiter, Pokalübergabe, Meisterfeier, Champions League, es war ein Jahr für die Ewigkeit. Später erst habe ich realisiert, wie grossartig dieser Tag war.

Wölfli rettete mir beim Schlusspfiff damals fast das Leben! Ich hatte kurz Angst, ich lag neben Marco, die Leute haben sich nur so auf uns gestürzt, er ist als Erster aufgestanden und hat uns etwas Platz verschafft. Es war chaotisch, so intensiv.

Aber dann war sofort wieder gut. Noch auf dem Platz konnte ich meine Freunde auf der Tribüne erkennen, sie haben geschrien, gewunken, geweint.

Ich würde diesen Abend so gerne noch einmal erleben, am liebsten als Zuschauer. Eigentlich beneide ich das Publikum auch etwas, dass es das alles so geniessen konnte. Für jeden Fan muss es wunderschön gewesen sein. Auf dem Spielfeld sind die Emotionen anders.

Der beste Moment des Abends war natürlich das 2:1. Ich steige früh hoch bei der Flanke von Sulejmani, ich weiss, das wird kein Kopfball aufs Tor. Ich lege ab für Nsame, er haut ihn rein, und dann ist da nur ein Gefühl: viel, viel Glück.

Wölfli rettete mir das Leben! Guillaume Hoarau

Penaltyschütze, Elfmeterverursacher, Assistgeber: Guillaume Hoarau, der heimliche Hauptdarsteller des 28. April 2018. Bild: Peter Schneider (Keystone)

Brian Ruchti, Radio Gelb-Schwarz

Dieser Tag ist wie ein riesiges Emotions-Knäuel, das ich bei Bedarf entwirren kann, aber meist gar nicht will. Wenn ich daran zurückdenke, wird mir schon warm ums Herz.

Man hat sich als YB-Fan so oft gefragt, wie es sein könnte, wenn es dann endlich so weit ist. Und dann kommt dieser Tag und du weisst: Ja, genau so musste es kommen.

Die Erinnerungen sind noch frisch. Wölflis Parade, die letzten 30 Sekunden, das Tor, die Gesichter. Ich könnte die Spielzüge jetzt noch auswendig kommentieren. Nach Wölflis Parade hatte das Spiel plötzlich den Charakter eines WM-Finals. Alle im Stadion schienen vergessen zu haben, dass YB auch eine Woche später noch Meister werden kann. In unserer Zeit mit ihren vielen Ablenkungen sind selten so viele Leute so konzentriert zusammen. Der Fokus war enorm.

Wir wurden an dem Abend ja noch begleitet von einem SRF-Kamerateam. Ich war komplett im Tunnel, habe zwar zweimal Auskunft gegeben, das aber kaum wahrgenommen. Bei unserem Dreh aus der Kabine gingen dann zwei Kameras kaputt, weil alles so nass war. Aber davon waren wir eigentlich ausgegangen.

Schön auch: Ich habe den ganzen Abend nie auf die Uhr geschaut. Irgendwann am frühen Morgen ging ich heim. Geschlafen habe ich nicht lange. Es ging früh wieder weiter, wir hatten Pläne, hängten eine riesige «geyoungboyst»-Flagge ans Münster. Alle waren voller Energie.

Ich habe den ganzen Abend nie auf die Uhr geschaut. Brian Ruchti, Radio Gelb-Schwarz

Beat Liechti, Stadionspeaker

Nach dem Schlusspfiff kamen meine Worte über den Lautsprecher. «Dr Chübu isch in Bärn» oder «Irgendeinisch fingt ds Glück eim». Du überlegst dir im Vorfeld lange, was du in einem solchen Moment sagen könntest. Was dann kam, war ein Mix aus Vorbereitung und Spontaneität. Die Züri-West-Zeile war spontan, weil wir das Lied schon bereithatten und natürlich abspielen wollten.

Bei uns in der Speaker-Kabine ging es freudig-konzentriert zu und her. Jeder musste irgendwie schauen, dass er in seiner Rolle bleibt. Noch Sekunden vor dem Schlusspfiff hatte ich die letzten Ansagen.

Morgens um 2 oder 3 Uhr ging ich aus dem Stadion, direkt nach Hause – so lange war ich als Speaker auf Posten. Solange Leute im Stadion sind, musst du bereit sein – das verlangt das Sicherheitskonzept. Wir blieben also immer dort oben, freuten uns mit und hatten einen fantastischen Ausblick auf das Geschehen. Was mir von diesem Abend erst im Nachhinein auffällt: Nach Wölflis Parade beim Penalty habe ich ihn wie einen Torschützen ausgerufen, dreimal mit Vornamen, das Publikum rief seinen Namen – so laut wie bei einem Siegestor.

Nach dem Schlusspfiff war das beeindruckend und kurz etwas chaotisch. Es war so kraftvoll, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es eskalieren könnte, es war alles so positiv. Da entlud sich einfach etwas!

Die Züri-West-Zeile kam spontan. Beat Liechti, Stadionspeaker

Alles mit bester Aussicht erlebt: Stadionspeaker Beat Liechti, der die berühmten Worte nach dem Schlusspfiff sprach. Bild: Raphael Moser

Marco Wölfli, Goalie

Die ersten zehn Sekunden nach dem Schlusspfiff war es wild. Nsame kickt ja den Ball in den Himmel, dann kommt der Abpfiff und ich sacke richtig zusammen, war völlig fertig. Als Erste sind Hoarau, von Bergen und Schick bei mir, dann aber auch Hunderte von Fans. Ich musste mich befreien, es wurde immer dunkler um mich herum. Ich war noch richtig geladen vom Spiel.

Aber dann liess ich mich treiben in dieser Menge, einmal war ich im Tornetz, dann irgendwo am Strafraum. Meine Freunde haben sich von der Tribüne runtergekämpft, ich sah sie winken in der Menge, ich sah ihre Tränen.

Unsere Stärke in dieser Saison zeigte sich in diesem Spiel. Der Wille zum Sieg, das Selbstvertrauen, die Unnachgiebigkeit. Es musste an diesem Abend sein. Der Druck war da, trotz unseres riesigen Vorsprungs.Wenn du so oft so nah dran warst, stellen sich gewisse Ängste ein. Und genau dieser Grundton sorgte dann für die Explosion im Stadion. Es brach etwas heraus aus allen von uns.

Die letzte Viertelstunde war der Wahnsinn. Es ist wie ein enorm schlechter Film – dass der Penalty noch von der Latte prallt, dass ich ihn im Nachfassen halte.

Das ganze Jahr war verrückt. Ich muss heute noch lachen, wenn ich realisiere, dass Ronaldo in der Champions League fast immer trifft, ausser dann, wenn ich im Tor stehe.

Es brach etwas heraus aus allen von uns. Marco Wölfli

«Ein enorm schlechter Film.» Wölfli hält den Penalty von Gvilia. Video: SRF

Gerardo Seoane, damals Luzern-, heute YB-Trainer

Ich war vor zwei Jahren als Trainer des FC Luzern im Stade de Suisse dabei. Ich erinnere mich an eine elektrisierende Stimmung, den ganzen Abend lang, man spürte bereits vor dem Spiel, dass etwas Besonderes in der Luft lag. Die Dramaturgie der Begegnung war natürlich auch speziell mit dem späten Siegtor durch Jean-Pierre Nsame.

Damals war ich stolz, Teil dieses FCL zu sein, der YB stark forderte. Ich sagte den Spielern: Geniesst diesen Abend, zeigt in dieser einzigartigen Atmosphäre, was ihr könnt. Insbesondere die jungen Luzern-Spieler profitierten von diesem Spiel. Dann war dieser Elfmeter eine Viertelstunde vor Schluss, den Marco Wölfli so spektakulär hielt. Wir hatten bei Luzern damals viele Verletzte, Valeriane Gvilia war einer unserer Penaltyschützen an diesem Tag.

Nach Nsames Treffer begannen neben dem Spielfeld die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten, unsere Bank wurde abgesperrt, da lief noch die Nachspielzeit. Das wurde gut geplant und ging respektvoll über die Bühne. Auf einmal waren zum Beispiel vier Männer neben mir vor der Bank, das Spiel war noch gar nicht zu Ende, und ich fragte sie, was sie hier machen würden. Sie antworteten, sie seien für unsere Sicherheit verantwortlich.

Nach dem Schlusspfiff gab es für die YB-Fans kein Halten mehr. Und wir vom FCL wurden über die Tribüne, etwa in Reihe 5, in die Kabine begleitet. Aus den Katakomben bekamen wir dann sehr gut mit, was für eine grosse Party in Bern stattfand.

Wir wurden über die Tribüne in die Kabine begleitet. Gerardo Seoane

Nsames Tor und die Erlösung nach dem Schlusspfiff. Video: SRF

Albert Staudenmann, YB-Kommunikationschef

Bilder sagen mehr als 1000 Worte, im Fall des BSC Young Boys sind es mindestens 1898. Jedes Bild vom 28. April 2018 hat seine eigene Geschichte, man hält inne, geniesst, kommt aus einem Lachen voller Freude und Stolz fast nicht heraus und glaubt dann immer zu wissen, wie sich die Haut der Hühner oder Gänse anfühlt. Es gibt YB-Fans, die sagen, wenn es ihnen im Alltag schlecht gehe, schauten sie Bilder oder Filme der Meisternacht 2018 an – und Adieu schlechte Laune.

Aber zurück zu den Bildern. Beim Stadioneingang an der Papiermühlestrasse 71 hängt ein riesiges Bild vom Torjubel (Sie wissen schon, «früecher oder speter chunnt dr Hanspeter») nach dem Treffer von Jean-Pierre Nsame. Auch Gerry Seoane ist darauf zu erkennen, damals noch in der Coachingzone des Gästetrainers. Wir müssen manchmal schmunzeln, wenn wir daran vorbeigehen, und erkennen dann immer wieder neue Gesichter und Geschichten auf diesem Gesamtkunstwerk. Ein Bild der gleichen Szene aus anderem Blickwinkel hängt bei mir zu Hause. Als Nsame für die kollektive Erlösung sorgte, stand ich beim Spielertunnel, in der Nähe der gesperrten und verletzten Bertone, Sow, Von Ballmoos und Co. Als sie Nsame hinterhersprinteten, gab es auch für mich kein Halten mehr.

Ich rannte ebenfalls orientierungslos und vogelwild los, um kurz danach im Pulk der feiernden Spielertraube unterzutauchen. Ich war im Moment für die Ewigkeit angekommen. Es gäbe noch so viele Bilder, die man an dieser Stelle vom 28. April 2018 erwähnen könnte: von der Dankesrede von Hans Ueli Rihs in der Kabine, von Michel Aebischer und seiner Taucheinlage auf dem Champagner-Boden in der Garderobe, von Adi Hütter, als er von seiner Tochter unmittelbar nach dem Schlusspfiff vor der Trainerbank überrascht wurde, von den Klettereinlagen der Fans rauf auf die Abschrankung, runter auf den Platz und rasend über den Rasen.

Wer bei der Explosion der Gefühle dabei war, wird sie nie vergessen. Schön, dass die YB-Fans heute dem Meistertitel 2018 gedenken wollen – mit sichtbaren gelb-schwarzen Zeichen an Balkonen und Hauseingängen. Es ist ein Jubiläumstag der besonderen Sorte: Musik und Bilder, bitte!

Ich rannte vogelwild los. Albert Staudenmann