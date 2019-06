«Es tut mir leid»: Auch Neukom lässt Sprayer Naegeli abblitzen

Weiter heisst es: «Nun bieten Sie freundlicher Weise Hand an zu einer Fortsetzung meines Totentanzes, aber nur im ursprünglich vorgesehenen Rahmen. Das ist kein Problem!» Kein Problem? Also bleibt der Totentanz im Grossmünster kein Torso? Tanzt der Tod endlich weiter?

Graziöser Tod. Bild: Enzo Lopardo

Zur Vorgeschichte: Harald Naegeli, international als Sprayer von Zürich bekannt, hatte seine Arbeiten am Totentanz in den Grossmünstertürmen unterbrochen, weil es zum Streit über den Raum kam, den dieser einnehmen darf. Naegeli hatte seine Figuren den Perimeter überschreiten lassen, der von der Kirchgemeinde vorgegeben wurde.

Baudirektor Markus Kägi (SVP) schritt ein und stoppte die weiteren Arbeiten am Werk. Naegeli erhoffte sich nun von Kägis Nachfolger, Martin Neukom (Grüne), einen Ausweg aus der verfahrenen Situation. Er gratulierte Neukom höflich zur Wahl und kam dann zur Sache, denn viel Zeit bleibe ihm nicht. Seiner künstlerisch und geistig ungebrochenenen Vitalität stehe der fatale Zerfall seines Körpers gegenüber. Seine Bitte: ein «souveränes OK ohne überflüssige Hindernisse».

Neukoms Antwort

Dieses OK kam allerdings nicht. Neukom schreibt in seiner Antwortmail an Naegeli, dass er sich offenbar nicht an die Abmachungen mit den Vertragspartnern gehalten habe, weshalb sein Vorgänger das Projekt gestoppt habe. Auch sehe er aktuell keinen Grund, eine neue Vereinbarung aufzusetzen. Und dann kommt der von Naegeli herausgepflückte Satz: «Ich biete Hand, dass Sie an dem Projekt weiterarbeiten können, jedoch nur im ursprünglich vorgesehenen Rahmen.»

Harald Naegeli 2017 auf dem Weg vor das Bezirksgericht. Bild: Reto Oeschger

Darüber, was dieser «vorgesehene Rahmen» ist, ist man sich aber offenbar uneinig: Naegeli stellt sich in seiner gestrigen Mail auf den Standpunkt, dass allein ihm als Künstler das Recht zustehe, die Perimeter seines Werks zu bestimmen. Die Vorgaben vonseiten der Kirchenpflege seien «vertragswidrig».