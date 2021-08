Abspecken bei Investitionen – Es trifft vor allem die Bildung Der Finanzplan des Kantons Bern wird um mehr als 750 Millionen Franken entlastet. Viel Sparpotenzial sieht der Regierungsrat bei den Hochschulen. Simon Wälti , Brigitte Walser



Die Aus- und Neubaupläne der Uni Bern für die Naturwissenschaften im Länggassquartier werden auf die lange Bank geschoben. Foto: Franziska Rothenbühler

Oft war in der Berner Politik in den letzten Jahren von einem Investitionsstau die Rede. Der Grosse Rat machte Druck: Die Finanzkommission monierte etwa, man sei schon seit einigen Jahren mit der Investitionspolitik nicht glücklich. Auch andere Kommissionen zeigten sich unzufrieden. Nun hat der Regierungsrat gehandelt und die geforderte Priorisierung vorgelegt. Wer verzichtet? Wer geduldet sich?

«Die Hochschulen haben den grössten Zuwachsbedarf angemeldet, weshalb die Reduktionen hier am deutlichsten ausgefallen sind.» Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP)

Am meisten Abstriche muss die Bildungsdirektion von Christine Häsler (Grüne) machen. «Mit Verzichten und Verschiebungen in den Zeitraum nach 2031 trägt die Bildungsdirektion mit mehr als 600 Millionen Franken den grössten Anteil», sagt Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP). Die Bildungsdirektion sei im Hochbau «die grösste Konsumentin», darum habe man dort auch am meisten Sparpotenzial ausfindig gemacht. «Die Hochschulen haben den weitaus grössten Zuwachsbedarf angemeldet, weshalb die Reduktionen hier am deutlichsten ausgefallen sind», so Neuhaus.