Übergriffe von Fussballstars – Es trifft die Spielerfrauen mit voller Wucht Schläge, Tritte, Psychoterror: Mehrere Frauen erheben Anschuldigungen gegen bekannte Fussballer. Doch diese werden von einem Netzwerk aus Vereinen, Anwälten und Beratern geschützt. Ein Blick hinter die Hochglanzfassade eines Milliardenspektakels. Maike Backhaus , Patrick Bauer , Lena Kampf , Gabriela Keller , Jean Peters , Jana Stegemann , Ralf Wiegand

Am Donnerstag erschien Jerome Boateng vor Gericht in München: 2021 wurde er zu einer Strafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt, weil er seine Ex-Freundin geschlagen haben soll. Nun hat das Berufungsverfahren begonnen. Foto: Peter Kneffel (DPA, Keystone)

Ein rotes Licht, direkt an der Zimmerlampe über ihrem Bett. Sherin S., der langjährigen Lebensgefährtin des früheren Fussball-Nationalspielers Jerome Boateng, kam es sofort verdächtig vor, als sie das Licht im Januar 2018 entdeckte, berichten Freundinnen von ihr heute. Sie war zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit Boateng, dem Weltmeister von 2014 und Vater ihrer Zwillingstöchter, zusammen, lebte aber in einer Wohnung, die ihm gehörte und zu der dieser jederzeit Zutritt hatte. Sherin S. rief die Polizei. Das rote Licht, stellten die Beamten fest, war die Kontrollleuchte eines Mikrofons, versteckt in der Lampe.