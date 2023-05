Sweet Home: Geliebtes Sideboard – Es steht uns so schön zur Seite Wissen Sie, weshalb das Sideboard zum Wohnmöbel wurde? Entdecken Sie hier seine spannende Geschichte und 10 Gründe, warum es so beliebt ist. Marianne Kohler Nizamuddin

Wieso das Sideboard Sideboard heisst

Rustikales Sideboard in einem Entrée. Foto über: Homes To Love

Buffet, Kredenz, Anrichte oder Schrank: Das Sideboard hat viele Namen. Zum Sideboard aber wurde es, weil es dem Tisch, der früher im Englischen einfach «Board», also Brett genannt wurde, zur Seite stand. Die ersten Tische waren stabile Bretter auf zwei Böcken, die nach dem Essen wieder weggestellt wurden. Gegessen wurde nämlich im gleichen Raum, in dem man auch wohnte und sich mit Freunden traf. Aus dieser Zeit stammen übrigens Ausdrücke wie «Board Meeting» oder «Chairman Of The Board».