Sternegucken nahe der Stadt Bern – Es soll das beste Teleskop der Schweiz werden Die Sternwarte Uecht wird ausgebaut. Bis im Herbst 2023 soll das «Space Eye» entstehen – mit einem Teleskop, wie es nur auf dem Gornergrat steht. Benjamin Lauener

Dank des dunklen Himmels über Niedermuhlern sehen die Besuchenden über unser Sonnensystem heraus. Visualisierung: Sternwarte Uecht

Die Superlative sind gewählt: «Das beste Teleskop», «das grösste Teleskop», «ein einzigartiger Blick in unser Sonnensystem». So beschreiben die Verantwortlichen das, was auf der Uecht in der Gemeinde Niedermuhlern entstehen soll. Seit November bauen Arbeiterinnen und Arbeiter dort, wo bisher die Sternwarte stand, an einem neuen Observatorium mit Besucherzentrum. Die Anlage soll den Namen «Space Eye» tragen.