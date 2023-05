Das Hiroshima Peace Memorial, Genbaku Dome genannt, ist ein zentraler Ort für den G-7-Gipfel in Hiroshima. Foto: Keystone

Hiroshima ist eine Stadt, deren Schicksal die Menschheit nicht vergessen hat und hoffentlich auch niemals wird. Es ist daher ein starkes und notwendiges Signal, dass der G-7-Gipfel an diesem Freitag dort beginnt. Gemeinsam mit Nagasaki trägt Hiroshima bis heute die scharfen Narben des Atomzeitalters – und so lenkt das Treffen der Staats- und Regierungschefs der westlichen Industriestaaten den Blick auf das in den vergangenen Jahren beständig gewachsene nukleare Risiko. Atomare Krisen wechseln sich inzwischen nicht mehr ab. Sie addieren sich auf.