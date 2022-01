Nach dem Tod von zwei Polizisten im Dienst – «Es sind mehr Menschen bewaffnet unterwegs als früher»

In Rheinland-Pfalz wurden eine Polizeianwärterin und ein Polizist im Einsatz getötet. Die Basler Polizistin Tosca Stucki erzählt, was das bei ihr auslöst und wie sie mit der Gefahr im Job umgeht.

Frau Stucki, was hat die Meldung aus Deutschland, dass eine angehende Polizistin und ein Polizist erschossen wurden, bei Ihnen ausgelöst?

Es war ein Schock. Wir hatten gerade eine Sitzung am Morgen, als ein Kollege meldete, was passiert war. Zuerst konnten wir kaum glauben, dass sich so eine Tat wirklich in Deutschland ereignet hat, so nah bei uns.