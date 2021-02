Wie viele neue Züri-West-Songs sind im Seuchenjahr entstanden und lechzen nach einer Veröffentlichung?

Es war nicht so, dass diese Pandemie die gemeinsame Arbeit extrem beflügelt hätte. Viele Songskizzen und Texte in Rohversionen sind da, Inhalt und Form müssen sich aber noch finden. Ein Hindernis war, dass wir aufgrund der Pandemie gar nicht in die Phase kamen, vorhandene Song-Ideen in der Band zu bearbeiten.