Tourismusorganisation – Es rumort bei Bern Welcome Innert kurzer Zeit verlassen mehrere Mitglieder die Geschäftsleitung der Stadtberner Tourismusorganisation.

Bern Welcome-Chefin Manuela Angst sagt, die Organisation sei von Corona hart getroffen worden. Raphael Moser

Die Berner Tourismusorganisation Bern Welcome, die vor drei Jahren gegründet wurde, wirkt nicht sehr stabil. In der Geschäftsleitung kommt es zu weiteren Mutationen. Dies berichtet die «Berner Zeitung» am Mittwoch. So verlässt Sabrina Jörg, Leiterin Events, die Organisation Ende Jahr. Jörg bestätigt dies gegenüber der Zeitung: Aus finanziellen Gründen habe sie die Kündigung erhalten

Im Laufe dieses Jahres waren bereits die Abgänge von Max de Boer und Sabrina Uebersax bekannt geworden, beides ebenfalls Mitglieder der Geschäftsleitung. Bern Welcome, die Organisation, die von der Stadt pro Jahr über eine Million Franken erhält, hatte über die Personalien nicht informiert.

Bern-Welcome-Chefin Manuela Angst sagte der «Berner Zeitung», die Organisation sei von Corona hart getroffen worden. Gegenüber dem Vorjahr rechne sie mit einem Umsatzrückgang von 60 Prozent, und doch sei es ihr Anliegen, «alles in unserer Macht Stehende zu versuchen, die hohen Verluste aus eigener Kraft zu stemmen». Dies sei «nur mittels einer Verschlankung der Organisation» zu erreichen.

lok