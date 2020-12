Gastronomie in der Corona-Krise – «Es reicht» – jetzt wollen Berner Wirte streiken Zahlreiche Gastronomen beklagen sich über ständig sich ändernde Corona-Vorschriften. Sie stellen Forderungen, verlangen Hilfe – und streiken am Samstag. pd

Schutzmassnahmen wie Trennwände sollen vergütet werden, fordern die Wirte. Madeleine Schoder

Entweder seien Restaurants ganz zu schliessen und die Wirte dafür fair zu entschädigen – oder es brauche «sinnvolle Massnahmen»: Dies steht in einem offenen Brief der «Basis der Berner Gastronomie». Unterzeichnet ist er vom Kollektiv Gastrostreik Bern sowie ein paar Dutzend Wirten von Restaurants in und um Bern.

Die Protest-Gastronomen Infos einblenden Die Wirte folgender Gastronomiebetriebe in und um Bern haben den offenen Brief unterzeichnet. Stand Dienstag. Kollektiv Gastrostreik Bern & Mit-Unterzeichnende: 3 Eidgenossen / 3x5 – Home of Vintage Furniture & Martini Time / BakeryBakery / Bären Buchsi, Münchenbuchsee / Bierexpress AG / Bogen 17 – Kiosque / Bonbec Bern & Restaurant Bay / Brasserie Lorraine / Burgunder Bar / Café Kairo / Die Cafete / Caffè Bar Roma Bern / Dachstock Reitschule / Ivybloom Catering / Kapitel Bollwerk / Kebabo / Kochservice Martin Schöni / Kreissaal Bar / La Chouette Crêperie / Lehrerzimmer / Les Amis – Wohnzimmer / Lil Radish / Lorrainebad Winterbuvette / Luna Llena / Malou Konzepte GmbH / Matchbox /Naliumana (Marc & Carmen) / Outlawz Food / Parterre / Piazza Bar / Pizzeria Da Nino / Restaurant Bar Löscher / Restaurant Sous le Pont / Restaurant Tien Tien / Restaurant zum blauen Engel / Schmiedstube Bar Thun / Simpel / St. Gervais Biel / Turnhalle / wartsaal /Williams Butcher’s Table / Zoobar / Bar- und Clubkommission BuCK Bern / IWW (Jura, Alpen-Mittelland) / UNIA (Sektion Bern/Oberaargau-Emmental) (pd)

Die Wirte beklagen sich nicht über die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, sie schreiben von einem «hohen Grundverständnis für die meisten Massnahmen». Was ihnen aber zu schaffen mache, seien die dauernden Änderungen. Die «ständig und kurzfristig ändernden Massnahmen haben nun aber eine Frequenz und Art angenommen, die kaum noch zu bewältigen ist und letztlich auch hinterfragt werden muss», heisst es im offenen Brief.

«Es reicht – jetzt braucht es Solidarität von allen»: Unter dieser Überschrift zählen die Wirte mehrere Forderungen auf:

Restaurants schliessen und faire Entschädigungen ausrichten – oder aber sinnvolle Massnahmen definieren, «die ein anständiges Arbeiten zulassen und unseren Gästen nicht die Freude am Restaurantbesuch nehmen».

100 Prozent Kurzarbeitsentschädigung für Löhne unter 4000 Franken.

Eine verbindliche Lösung für Restaurantmieten, die auch die Vermieter in die Pflicht nimmt.

Schutzmassnahmen wie Masken, Desinfektionsmittel, Trennwände und Contact-Tracing sollen vergütet werden.

Eine Ausfallentschädigung für die Gastronomie während der Dauer der stark einschränkenden Massnahmen bis zu deren Aufhebung – «analog des Kultursektors und ohne Hürden, die ein Gros der Betriebe durch die Maschen fallen lässt».

Gastronomen streiken am Samstag

Ohne schnelle und nachhaltige Hilfe könnten viele Gastronomiebetriebe nicht mehr lange überleben. «Die Politik muss handeln», steht im offenen Brief. Und: «Deswegen streiken wir!» Manche Restaurants blieben deshalb am kommenden Samstag geschlossen. Stattdessen wollen die Gastronomen protestieren und «gemeinsam mit unseren Freund*innen auf die Strasse gehen». Geplant ist eine Platzkundgebung.