Netflix-Serie «Der Wahlkämpfer» – Es läuft was schief in Frankreich Die fantastische Politsatire über einen schwarzen Kandidaten für die Präsidentschaft ist auch 15 Jahre nach dem Wahlsieg Barack Obamas hochaktuell. Kathrin Müller-Lancé

Es gibt in «Der Wahlkämpfer» viele Szenen, bei denen man sich beim Zuschauen nicht so wohlfühlt. Eine ist die gleich am Anfang, in der Stéphane Blé (Jean-Pascal Zadi) seiner Familie eröffnet, dass er bei der französischen Präsidentschaftswahl antreten möchte. «Wir sind hier nicht in den USA, wir sind in Frankreich», sagt seine Ehefrau Marion (Fadily Camara) da und schaut ihn ungläubig an. «Hier mag man die Schwarzen nur, wenn sie einen zum Lachen bringen, wenn sie den Weltmeistertitel heimbringen oder wenn sie Gospel singen.»