Turbulenzen in Grossbritannien – Es läuft gerade alles gegen den Premier Seit Samstag sind im Vereinigten Königreich Pubs wieder geöffnet. Die Probleme bleiben aber auch im Aufbruch die alten: Corona, Brexit, Rassismus, Armut. Und Boris Johnson wirkt momentan nicht so, als ob er sie lösen könnte. Cathrin Kahlweit

Er will zeigen, dass er mehr ist als Bumbling Boris, der Wahlen gewinnen, aber nicht regieren kann: Der britische Premier Boris Johnson. Foto: Will Oliver (EPA, Keystone)

Theresa May hat sich lange zurückgehalten. Sehr lange. Sie hat im Unterhaus zwei Reihen hinter den Ministern gesessen, manchmal mitgeschrieben, manchmal einen Warum-tue-ich-mir-das-an-Blick aufgesetzt. Wenn es sich ergab, was selten der Fall war, weil ihr Nachfolger sich kaum sehen liess, schaute sie sinnend auf das stetig länger werdende, bohemienhaft verwuschelte Haar von Boris Johnson. Sie hielt moderate Redebeiträge und nahm den Regierungschef ein paar Mal in Schutz.