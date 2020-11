Unabhängige Stadtkanzlei – «Es kann niemand kommen und sagen, was wir machen sollen» Wenn der Berner Stadtschreiber das Wahlergebnis verkündet, schweigt die Politik für einen kurzen Moment. Dölf Barben

Ins Auszählen der Wahlzettel sind Vertreterinnen und Vertreter der Parteien involviert, die Transparenz ist gross – das Vertrauen in das Ergebnis ebenso. Archivoto: Andreas Blatter

Was gegenwärtig in den Vereinigten Staaten abläuft, ist in der Schweiz kaum vorstellbar. Noch-Präsident Donald Trump sträubt sich dagegen, seine Niederlage einzugestehen und Joe Biden zum Wahlsieg zu gratulieren. Vielmehr versucht Trump, sich mithilfe seiner Anwälte in die Auszählung und Verifizierung der Wahlresultate in einzelnen Bundesstaaten einzumischen.

Hierzulande läuft das anders: Politiker, die eine Wahl verlieren, verlieren sie schlicht und einfach. Sie brauchen die Niederlage gegenüber niemandem einzugestehen. Es liegt auch nicht an den Siegern, den Sieg zu erklären.

Unabhängigkeit ist so gewollt

In der Stadt Bern beispielsweise laufen am Wahlsonntag und auch schon vorher alle Fäden in der Stadtkanzlei zusammen. Dort werden schliesslich die Resultate aus den Zählkreisen zusammengezogen, kontrolliert und – sofern sie für richtig befunden werden – bekannt gegeben.

Während dieses Ablaufs ist die Stadtkanzlei unabhängig. «Es kann niemand kommen und uns sagen, was wir machen sollen», sagt der Berner Stadtschreiber Jürg Wichtermann, der Chef der Stadtkanzlei. «Diese Unabhängigkeit ist so gewollt.»

«Die Abgewählten werden kurz vorher informiert.» Jürg Wichtermann, Berner Stadtschreiber

Werden die Wahlresultate schliesslich im Berner Rathaus vom Stadtschreiber verkündet, ist das ein besonderer Moment. Die Politikerinnen und Politiker haben dann nichts zu sagen; es scheint, als liege die Macht für einen kurzen Augenblick ausserhalb ihrer Reichweite – beim Stadtschreiber. Die Ergebnisse stellen in diesem Moment für alle Kandidatinnen und Kandidaten und auch für die Öffentlichkeit eine Neuigkeit dar. Ausser für amtierende Gemeinderatsmitglieder, die abgewählt werden. «Sie werden kurz vorher informiert», sagt Wichtermann. Das ist übrigens auch bei Regierungsratswahlen so.

Nur bei Unregelmässigkeiten

Die Resultate, die der Stadtschreiber verkündet, werden in aller Regel ohne Wenn und Aber akzeptiert. «Das Vertrauen ins Abstimmungssystem ist sehr gross», sagt Wichtermann. Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, ein Resultat im Nachhinein auf dem Rechtsweg anzufechten. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn jemand Unregelmässigkeiten beobachtet haben will. Dann wird dies auf juristischen Weg überprüft – die Politik hat damit nichts zu tun. Wenn aber nichts auf Ungereimtheiten hindeutet, wird in der Stadt Bern nicht nachgezählt, selbst wenn ein Resultat äusserst knapp ist.