Gastkommentar zum Schulbeginn – Es ist wieder Schule, juhui! Unterricht lebt von Mimik und Gestik, von Blicken, die aufmuntern und Freude oder Verärgerung ausdrücken. Das kann der Fernunterricht nicht leisten. Meinung Li Mollet

Ein aufmunternder Blick der Lehrerin bewirkt oft mehr als viele Worte. Foto: Raphael Moser

In diesen Tagen versuchen wir zögerlich die Rückkehr in ein Leben, das nicht mehr das alte sein wird. Auch die Kinder werden wieder früh aus dem Bett geklingelt, damit sie rechtzeitig in der Schule an ihrem Pult sitzen. Warum eigentlich, kann man fragen, sollen die Schulen wieder öffnen, wo sie doch innerhalb kürzester Zeit einen halbwegs gelungenen Umgang mit Fernunterricht geschafft haben? Halbwegs darum, weil der mediale Unterricht auf verlässliche und datensichere Internetverbindungen angewiesen ist. Mit beispielsweise achtundzwanzig Schülerinnen und Schülern so etwas wie digitalen Klassenunterricht zu organisieren, führte rasch an die Grenzen des Systems. Nicht nur ist es eine Tatsache, dass nicht alle Eltern medial in gleicher Qualität aufgerüstet sind. Wer der Anregung der Bildungsdirektion des Kantons Bern Folge leisten und gemeinsam ein Lied anstimmen wollte, machte eine Erfahrung, die Musiker und Musikerinnen und auch Kirchgängerinnen und Kirchgänger bestens kennen: die Schallverzögerung – dies als ein Beispiel einer unüberwindlichen Schwierigkeit in der medialen Praxis von Unterricht.