Acht Fragen an Andreas Haefliger

Andreas Haefliger, Sie stammen aus einer Schweizer Familie, haben aber nie hier gelebt. Welche Rolle spielt die Schweiz in Ihrem Leben?

Durch einen Zufall wohne ich seit drei Jahren tatsächlich erstmals in der Schweiz. Ich habe mir während Corona ein Zuhause in den Bergen gesucht – und ausgerechnet im Kanton Uri fand ich, was ich suchte: ein Daheim auf über 1700 m ü. M. mit maximal 1.5 Stunden Anfahrt zum Flughafen. Und ich kann sagen: Ihr Schweizerinnen und Schweizer wisst gar nicht, wie schön ihr es hier habt. Wenn man alles andere kennt, realisiert man, welch hohe Lebensqualität einem das kleine Land bietet.