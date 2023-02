Von den Grünen zur EDU – «Es ist wie bei der Umstellung auf Bio» Er war der Bioweinbau-Pionier am Bielersee und hat für Fernwärme im halben Dorf gesorgt. Warum wechselt der grüne Grossrat Bruno Martin zur EDU? Bernhard Ott

Grüne Ausrichtung, christliches Fundament: Biowinzer und Grossrat Bruno Martin passt nur schwer in politische Schubladen. Foto: Christian Pfander

Auf Twitter ist das Urteil klar: Grossrat Bruno Martin sei ein «grüner Schwurbler», der sich der «erzreaktionären evangelischen Rechtsaussen-Kleinpartei EDU» angeschlossen habe, lautete eine Reaktion aus dem rot-grünen Umfeld. Die Häme in der Aussage kaschiert wohl auch eine gewisse Ratlosigkeit. Denn in den letzten Jahren sprangen grüne Grossratsmitglieder zweimal in die GLP und einmal in die Parteilosigkeit ab. Aber ein Sprung an den äussersten rechten Rand des politischen Spektrums ist derart abenteuerlich, dass er für viele nur mit dem «Schwurblertum» Martins erklärt werden kann.